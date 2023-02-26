كيف أنقذ التدخل السريع نجل محمد ثروت من مصير فقدان الحركة التام؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في حالة من الأسى والحزن، أعلن «أحمد»، نجل الفنان محمد ثروت، إصابته بمرض مناعي خطير في الجسم، بعدما نشر قبل أيام صورة مؤثرة لخطيبته أثناء تواجدها إلى جانبه داخل المستشفى ومساندتها له، إذ أجرى الفحوصات التي بينت إصابته بمرض نادر في الجهاز العصبي، وهو «متلازمة الميلر فيشر»، التي تهاجم الجسد وتمنع من الحركة التامة، ويهاجم فيها الجهاز المناعي الأعصاب المحيطية.

الإصابة بمرض مناعي نادر

ونشر أحمد ثروت، تفاصيل مرضه عبر موقع الفيديوهات والصور«إنستجرام»، وصورًا له داخل المستشفى، كشف خلالها عن حالته الصحية، «في أسبوعين اختلفت الدنيا كثيرًا عما كنت أراها، وأدركت أن النفس أغلى عملة ولا يمكن شراؤها، وأنك لا تملك من أمرك شيئًا إذا لم يحالفك ستر وتوفيق وإذن من ربنا، ففي يوم تعرضت لوعكة صحية، اكتشفت بعد أسبوع من الفحوصات إصابتي بمرض مناعي نادر في الجهاز العصبي، يمنع من الحركة التامة ويشاء الله إنقاذي في الوقت المناسب بفريق طبي على أعلى مستوى، من أساتذة وطاقم تمريض داخل وخارج مصر للسيطرة على انتشار هذه المتلازمة في الوقت المناسب، وإن شاء الله هواصل رحلة التعافي خلال الأيام القادمة».

التدخل الطبي السريع ينقذ نجل محمد ثروت

من جانبه، قال محمد عز أخصائي العظام والتأهيل والأمراض المناعية، لـ«الوطن»، إنّ التدخل الطبي في الوقت المناسب أنقذ نجل الفنان محمد ثروت من مصير فقدان الحركة التام، لافتا إلى أن تطبيق العلاج المبكر لم يفقده الحركة تمامًا، وتكون الأضرار التي تلحق بالجهاز العصبي أقل، كما تتضمن علاجات نقص المناعة الأولية، مما يعزز الوقاية من العدوى بالجهاز المناعي، بالإضافة إلى معالجة السبب الكامن لمشكلة المناعة.

متلازمة «ميلر فيشر»

ومتلازمة الميلر فيشر، هي عبارة عن مرض يصيب الجهاز العصبي والمناعي، ويسبب الأعراض المرتبطة بالعضلات الحركية، التي تؤثر على الجسم، كما يحدث خلل في الجهاز المناعي يؤدي إلى مهاجمة خلايا الجسم الصحية، بالإضافة إلى الآفات في الجهاز العصبي المحيطي، ولكن التدخل في الوقت المناسب يحد من آثار الأجسام المضادة المرضية والالتهابات التي تسبب أضرارًا للجهاز العصبي.

أعراض المتلازمة

- فقدان التوازن.

- تنميل الأطراف.

- الفقدان التدريجي للإحساس بالأوتار.

- الشعور بتنميل الركبتين والكاحلين.

- وجود تقلبات وضعف عام في العضلات.

- انخفاض غير طبيعي في قوة العضلات في مناطق الجسم المختلفة.