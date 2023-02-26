10 معلومات عن نجل الفنان محمد ثروت بعد إصابته بمرض نادر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

من هو نجل الفنان محمد ثروت؟، أحد التساؤلات التي أثارت اهتمام العديد من مستخدمي محركات البحث عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، بعدما نشر قبل أيام صورة مؤثرة لخطيبته أثناء تواجدها إلى جانبه داخل المستشفى ومساندتها له، وإعلان والده مؤخرًا، عن تفاصيل الوعكة الصحية التي تعرض لها، التي تمثلت في إصابت بمرض مناعي نادر يعرف باسم «متلازمة الميلر فيشر»، وهو ما تسبب في صعوبة حركته.

معلومات عن مرض نجل محمد ثروت

وحسبما كشف الفنان محمد ثروت، عن تفاصيل مرض نجله المخرج الشاب أحمد ثروت، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، فإن ابنه أصيب بمرض مناعي نادر في الجهاز العصبي، الذي بدأ يهاجم مناعة الجسم ويمنعه من الحركة، لكن التدخل الطبي في الوقت المناسب أنقذ حالته، «ويشاء ربنا إنقاذي في الوقت المناسب بفريق طبي على أعلى مستوى من أساتذة وطاقم تمريض داخل وخارج مصر، للسيطرة على انتشار هذه المتلازمة في الوقت المناسب، وإن شاء الله هواصل رحلة التعافي خلال الأيام القادمة».

ووفق تقارير منظمة الصحة العالمية، فإنّ متلازمة «ميلر فيشر» عبارة عن مرض عصبي نادر جدًا مرتبط بمتلازمة غيلان باريه (GBS)، التي تعتبر من الحالات المرضية النادرة التي يهاجم فيها الجهاز المناعي للشخص الأعصاب المحيطية، ويكون أكثر شيوعا لدى البالغين والذكور، وتعد متلازمة ميلر فيشر، نوع من متلازمة غيلان باريه، لكنها أكثر ندرة.

معلومات عن نجل الفنان محمد ثروت

ويستعرض «هن» أبرز المعلومات عن نجل الفنان محمد ثروت، وفق حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

1- يدعى أحمد ثروت.

2- مؤلف موسيقي وشاعر ومغني راب وهيب هوب.

3- ولد في عام 1987، أي يبلغ من العمر 36 عامًا.

4- درس في كلية هندسة قسم كهرباء.

5- بدأ رحلته الفنية فى عام 2009 بأغنية «الصُبح».

6- قام بإخراج عدد من الأعمال التلفزيوينة المهمة في الفترة الأخيرة.

7- يتابعه عبر حسابه الرسمي بموقع «انستجرام» 187 ألف شخص.

8- احتفل بخطبته في يونيو من العام الماضي.

9- يحرص على نشر العديد من الصور والرسائل الرومانسية لخطيبته التي تدعى لما الشبراوي.

10- يحرص على الترويج لأعمال والده الفنان محمد ثروت دائمًا، حيث تجمع الثنائي علاقة صداقة قوية.

قصة رسالة مؤثرة من نجل محمد ثروت لخطيبته

وقبل عدة أيام، نشر المخرج أحمد ثروت صورة لخطيته أثناء تواجدها إلى جانبه داخل المستشفى، ومساندتها له، ودون عليها رسالة شكر مؤثرة لها، قال خلالها: «أُفضل قضاء أوقات سيئة معك عن الأوقات الجيدة مع شخص آخر، أفضل أن أكون بجانبك في العاصفة على أن أكون آمنًا ودافئًا بنفسي، ربنا يخليكي ليا يا بنت الأصول».