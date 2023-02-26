«هاجر» تبتكر طريقة لمساعدة الأميين في معرفة مواعيد الأدوية.. شمس وقمر وسحاب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حيلة مبتكرة لجأت إليها هاجر علوان، الفتاة العشرينية، التي تعمل في إحدى صيدليات قرية الرحمانية، بمركز ميت غمر، لمساعدة أهل قريتها الأميين، لمعرفة مواعيد تناولهم أدويتهم بطريقة سهلة، من خلال رسومات تلصقها لهم على علب الأدوية، تيسيرا عليهم وتجنب شعورهم بالانزعاج من طلب المساعدة من الأخريين.

تعمل «هاجر» بجانب دراستها في كلية الآداب جامعة الزقازيق، بإحدى صيدليات قريتها، لتخفيف العبء على أهلها في تحمل مصاريف دراستها، بحسب ما أوضحته لـ«هُن»، لافتة إلى أن أغلب سكان القرية كبار السن وأميين، ومن يقرأ لهم مواعيد الأدوية إما ابنائهم أو زوجاتهم، وفي إحدى الأيام جاءت إليها عجوز لشراء علاجها من الصيدلية، وبعدما كتبت لها مواعيد الأدوية لتناولها اكتشفت إنها أمية لا تستطيع القرائة وزوجة ابنها التي تساعدها في تناول الدواء سافرت لزيارة أهلها، ففكرت حينها «هاجر» بمساعدة العجوز، ورسمت لها على علب الأدوية رموز تعبر عن ميعاد تناول الدواء.

رسومات لمساعدة الأميين

أثناء جلوس «هاجر» بعد ذهاب المرأة العجوز، وجدت نفسها ترسم على أوراق «البار كود» الشمس لتعبر بها على النهار، والقمر لتعبر بها عن الليل، والسحاب الذي يغطي الشمس يعني نصف اليوم بعد العصر، وحددتها كرموز لوقت تناول الدواء، وجربت تلك الحيلة مع كل عجوز لايستطيع القراءة، لتفاجئ بعدها بقدوم أغلب سكان القرية لشراء الأدوية منها، تسهيلًا لهم في معرفة مواقيت تناولهم لعلاجهم، قائلة «اتمنى انتشار الفكرة في جميع صيدليات مصر، لتسهيل القراءة وتحويلها لرموز، لمساعدة الأميين لمعرفة مواعيد تناول أدويتهم»