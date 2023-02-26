نصائح لإفطار رمضان 2023 وتحضيره بسرعة.. «خطوات بسيطة لا تفوتك»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

مع اقتراب شهر رمضان، يصبح ما يشغل تفكير معظم السيدات تحضيرهن لإفطار رمضان، ويبدأن بالبحث ومعرفة طرق ألذ وأشهى الوجبات، وطرق التخزين، لتحضير الأطعمة لأسرهن، وأهم ما يجب أن تعرفه السيدات، تناول إفطار رمضان بطريقة صحية، بالإضافة إلى تحضيره بسرعة، حتى لا تشعرن بالإرهاق خلال نهار رمضان، لذلك نقدم لكن من خلال «هُن»، أسرار تحضير الإفطار للأسرة بسرعة وبخطوات صحية.

إفطار رمضان بصحة

قال محمد عفيفي، أخصائي التغذية العلاجية، لـ«هُن»، إن رمضان من الشهور التي يجب ااإنتباه فيها إلى صحة أجسامنا، لذلك يجب اتخاذ عدة خطوات، وهي كالتالي:

- تناول التمر لما يحتويه من نسبة عالية من السكر، لضبط ضغط الدم.

- الحرص على وجود كميات متعددة من السوائل على مائدة الإفطار لتعويض الجسم عما يفقده من سوائل.

- عدم مفاجأة المعدة بالطعام، وتناول الطعام ببطء، مع الحرص على إعداد طبق الحساء ضمن وجبة الإفطار، إذ أنه يعد بداية مثالية لتناول هذه الوجبة، حيث يهيئ المعدة لما يليه من أطعمة متعددة.

- الابتعاد عن الأطعمة شديدة الدسم بكل أنواعها يفيد المعدة خلال شهر رمضان.

- عدم الإكثار من الحلويات على مائدة الإفطار.

- استبدال الحلويات بالعصائر الطبيعية الغنية بالمياه مثل البلح باللبن أو البرتقال.

- الحرص على تحضير طبق كبير من السلطة الخضراء الغنية بالخضروات الطازجة على مائدة الإفطار.

- تقسيم نوعية الأطعمة ما بين النشويات بطيئة الامتصاص والخضروات واللحوم.

أسرار تحضير الإفطار بسرعة

وقدم «عفيفي»، الكثير من الحيل لتحضير الإفطار بصورة صحية وسريعة، يمكن الاعتماد عليها خلال شهر رمضان، وهي كالتالي:

- تحضير جدول أسبوعي مسبق لوجبات رمضان، أو شهري إذا أتاح الوقت.

- البحث عن وصفات جديدة.

- البحث عن وصفات سريعة التحضير.

- تخزين مكونات الطهي في المنزل.

- تخزين اللحوم والدواجن في الفريزر لحين الحاجة إليها.

- شراء أو تقطيع الخضار وتفريزه بشكل مسبق في الفريزر.

- تصليح كل أدوات المطبخ الكهربائية لإنجاز الوقت.

- طلب المساعدة من أطفالك في بعض الأمور لمشاركتهم في المنزل.

- حاولي أن تحصلي على طرق أسهل لإعداد الوجبات المحببة لأسرتك.