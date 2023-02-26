خدمات المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج.. «تعرفي عليها»

القاهرة - سمر حسين - صحة

لتنشئة جيل يتمتع بصحة جيدة سواء جسدية أو عقلية كان لا بد من الاهتمام بصحة الأب والأم أولا، لذلك أطلقت المبادرة الرئاسية الخاصة المقبلين على الزواج، تلك الحملة التي يشرف عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعمل عدة فحوصات طبية نشرتها الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان، وحددت الطريقة التي يمكن بها إجراء تلك الفحوصات لتوفير المتابعة الطبية للمقبلين على الزواج.

أهداف المبادرة وأهم الفحوصات

تهدف المبادرة الطبية للمقبلين على الزواج لإجراء مجموعة من الفحوصات الطبية للمقبلين تشمل الكشف المبكر عن العديد من الأمراض المعدية والمزمنة والتي منها السكري والقلب والفيروسات والأمراض الوراثية حتى لا تنتقل إلى الجيل الجديد، بالإضافة إلى توفير المتابعة الطبية للطرفين المقبلين على الزواج لتقليل مضاعفات الإصابة للشخص المصاب، كما أنها تهدف إلى حماية الشريك ومنع انتقال العدوى للشخص غير المصاب.

الخدمات والنصائح

أما عن الخدمات المقدمة من خلال المبادرة للمقبلين على الزواج فهي عبارة عن الكشف عن الأمراض المعدية والكشف عن الأمراض المزمنة وتحاليل أخرى وفحوصات الأمراض الوراثية، وأعلنت وزارة الصحة والسكان في منشور على الصفحة الرسمية على «فيسبوك» يشمل النصائح التي يتبعها الخطيبان لإجراء الفحص الطبي قبل الزواج منها الآتي: «أول خطوات إجراء فحص المقبلين على الزواج اسأل عن غرفة المشورة للفحص، ثم توجه إلى أقرب وحدة صحية من وحدات فحص المقبلين على الزواج لإجراء الفحوصات الطبية وطباعة شهادة النتائج» كما أن الوزارة حددت موعداً لذلك الفحص وهو قبل مدة اتمام الزواج بـ14 يوم تقريباً ولا يقل عن ذلك.

وتستهدف المبادرة الطرفين المقبلين على الزواج من المصريين وغير المصريين من الأجانب واللاجئين وملتمسي اللجوء الموجودين، أي جميع المقيمين في مصر وليست للمصريين فقط، ويتم تقديم الخدمة في جميع محافظات الجمهورية في حوالي 302 مركز ووحدة طبية ووجود مركز طبي داخل كل إدارة صحية على الأقل، ويتم تقديم الخدمة الصحية بشكل ثابت في جميع بالمراكز والوحدات الطبية المحددة، بالإضافة إلى الحصول على وثيقة مطبوعة مؤمنة بأرقام تسلسلية مخصصة لكل شهادة و QR - كود مسجلة بوزارة العدل بعد إجراء الفحص، تحتوي على نتائج الكشف الطبي تكون مطلوبة ضمن مسوغات إتمام الزواج ولا يتم استلام هذه النتائج إلا من صاحب التحليل شخصيا أو من ينوب عنه في استلام الوثيقة بموجب توكيل رسمي.