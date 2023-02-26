طرق إزالة الرائحة الكريهة من غسالة الملابس.. «خطوات سهلة وسريعة اتبعيها»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

يعد تنظيف الملابس وغسلها من العادات المنزلية الأساسية، التي تحرص على القيام بها كل ربة منزل، لكن هناك بعض الأخطاء التي يقع فيها بعضهن في كثير من الأحيان، دون قصد عند غسل الملابس، تضر بالغسالة، وينشأ بسببها رائحة ضارة لها، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن»، طرق إزالة الرائحة الكريهة من غسالة الملابس لإتباعها، وذلك بحسب موقع «Super mama»، الخاص بشؤون المنزل، وصحيفة «ذا صن» البريطانية.

طرق تنظيف غسالة الملابس

تنبعث رائحة كريهة من غسالة الملابس، في حال عدم الحرص على التنظيف العميق لها بصورة دوريّة، وفي السطور الآتية، توضيح لبعض الطرق الخاصة بإزالة الرائحة الكريهة من الغسالة:

الطريقة الأولى

- إزالة المادة اللزجة المتراكمة في حشيات الغسالة.

- جمع كل مواد التنظيف من الإسفنجة والمبيّض، بالإضافة إلى فرشاة أسنان قديمة وزوجين من القفازات المطاطية.

- استخدام فرشاة الأسنان القديمة أو زاوية الإسفنجة، مع الوصول إلى الشقوق وإزالة المواد المتراكمة.

- ضعي كوب من المسحوق داخل الحلة مباشرةً، وشغّلي الغسّالة على دورة عادية.

- ضعي بداخلها الماء الساخن لتنظيف الحلّة.

طريقة أخرى لتتنظيف الغسالة

- شغلي الغسالة على دورة عادية قبل التنظيف.

- ضعي المسحوق.

- ضعي الخل مع الماء، وشغلي على درجة حرارة عالية.

- جففي الغسالة بوساطة المنشفة.

- افتحي نافذة الغسالة للتهوية.

- امسحي الجزء الداخلي من الأسطوانة بوساطة إسفنجة.

- تأكدي من فحص الزوايا والحشية.

- يساعد مسح الحلة على إزالة أي رائحة خل متبقية.

- شغلي دورة الشطف.

- ضيفي زيت العطري على الحشية.

نصائح لمنع ظهور رائحة الغسالة

- استخدام مسحوق تنظيف بودرة بدلًا من مسحوق التنظيف السائل.

- تجنب استخدام منعمات الأقمشة؛ لأنها تؤدي إلى بقاء رواسب في الغسالة، والتي تسبب ظهور رائحة كريهة فيها مع مرور الوقت.

- تهوية الغسالة بين كل غسلةٍ وأخرى وتنظيفها بشكلٍ دوري.

-تجفيف الأنابيب والأسطوانة بالكامل لمنع ظهور رائحة كريهة للغسالة الأتوماتيك.

- إزالة الملابس الرطبة بعد الانتهاء من غسلها مباشرةً.

- لمنع ظهور رائحةٍ كريهة مسح الجلدة المطاطية وأسفلها وداخل الأسطوانة باستخدام منشفة جافة.