«هناء صبحي» اتعلمت الكروشيه بالورقة والقلم.. حب من أول مفرش

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أبحرت الشابة هناء صبحي، في عالم الكروشيه، عندما قررت أن تصنع بأنامل يديها، مفرش سرير من الكروشيه لتضعه في جهازها، وبدأت بالبحث بكل ما أُوتيت من قوة، لتتعلم كيفية صنعه، واستغرق معها حوالي 6 أشهر لظروف زواجها، لتفاجئ الجميع بعد ذلك بمفرش ذي ألوان مبهجة، يخطف أنظار الجميع على مواقع التواصل الاجتماعي.

محاولة صنع المفرش

قبل زواجها كانت تبحث في إحدى التطبيقات التي توفر صورا للمفروشات والأجهزة عن أشكال مفروشات مميزة وغير تقليدية لتضعه في جهازها، فوجدت صورة لمفرش سرير من الكروشيه، صنعته إحدى السيدات، فانجذبت لشكله المختلف والجديد إلى جانب ألوانه العديدة، وعبرت «هناء» صاحبة الـ25 عاما، لـ«هُن»: «جاء لي فكرة صنع مفرش مثله بيدي لأضعه في جهازي، ويكون مختلفا عن المعتاد عليه، فحاولت البحث عن باترون للمفرش مثله، لكن لم أصل إليه بعد البحث عنه، فجربت أن اصنعه بنفسي وتخيلت شكل الغرز المصنوعة».

إصرار وحب

فشل الأمر في أوله، لكن دفعها إصرارها على صنع المفرش، إلى أن تبحث بكل لغات العالم في الإنترنت لإيجاد الطريقة الصحيحة لصنع الغرز، وبعد مدة كبيرة من البحث وجدت فيديو لسيدة روسية تشرح كيفية عمل الغرز، وبرغم عدم معرفتها باللغة الروسية إلا الحظ حالفها لأن دقة التصوير كانت عالية، مما ساعدها متابعة حركة استخدامها لخيط الكروشيه والإبرة بشكل جيد، روت «هناء» ابنة محافظة القاهرة، «دونت كل ما أراه في ورقة ليساعدني عند التطبيق، وأسرعت بعد انتهاء الفيديو لتطبيق ما تعلمته ونجح الأمر في صنع قطعة من المفرش».

قضت «هناء» ستة أشهر في صنع مفرش السرير مستخدمة خيط الكروشيه، لكنها بدأت قبل معاد زفافها بشهرين ثم استمرت بعد إتمام زيجتها، أصابها الملل في بعض الأحيان، لكن تشوقها لرؤية المفرش كاملًا هو ما جعلها تكمل، وبعد الانتهاء من استخدام الكروشيه الملون، أنتجت 144 قطعة ثمانية الشكل و100 قطعة مربعة لتضعهم في منتصف المفرش ثم ربطتهم بعض.

ردة الفعل

«لم أتوقع ردة الفعل، وأن يكون المفرش مبهر بتلك الطريقة، كان ما يشجعني دومًا إصراري، وأبدى زوجي وعائلتي إعجابهم بالمفرش، مما جعلني أتشجع لنشره في مجموعات فيسبوك»، لأجد تفاعل كبير وتعليقات تظهر الإعجاب بشكل المفرش الجذاب، ليقع ذلك على قلبي بالفرح»، بهذه العبارات عبرت «هناء» عن سعادتها.