الامارات | من ديرة إلى بر دبي.. والعودة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بين ضفتي الخور، تستمر رحلات العَبرة، من ديرة إلى بر دبي.. والعودة، لتنقل أهل المدينة وزوّارها في نزهات قصيرة، على متن مراكب خشبية صارت شاهدة على المكان، تحكي فصولاً من تاريخه، وتحتفظ برائحة الأسواق التراثية، والمباني التاريخية، والأحياء القديمة.