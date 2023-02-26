الامارات | الصين: 70 ألف قضية جنائية مرتبطة بالحياة البرية في 3 أعوام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعاملت الصين مع أكثر من 70 ألف قضية جنائية مرتبطة بالحياة البرية من عام 2020 وحتى عام 2022، إذ اعتقلت أكثر من 90 ألف مشتبه فيه، حسب مسؤول في الأمن العام في مؤتمر صحافي، أول من أمس.

وقال رئيس مكتب تحقيقات الجرائم المرتبطة بالغذاء والدواء التابع لوزارة الأمن العام ليو وو تشين، إنه تم استرداد نحو 1.37 مليون حيوان بري، و180 ألف كيلوغرام من منتجات الحياة البرية خلال ثلاثة أعوام. وأوضح المسؤول أنه حلت كل القضايا الجنائية الكبيرة الـ150 التي أشرفت عليها الوزارة خلال هذه الفترة. وأضاف أن هذه الجرائم كانت نتيجة لحملات مداهمة، نفذتها الوزارة في أنحاء البلاد، على مدى ثلاثة أعوام، ضد جرائم الحياة البرية. واستهدفت الحملات مناطق أساسية، من بينها الحدائق الوطنية.