الامارات | رسائل حب على فستان نجمة «ريزيدنت إيفل».. لأجل أوكرانيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الممثلة ميلا جوفوفيتش عن مزاد لبيع ثوب فريد من نوعه لجمع المال للأعمال الخيرية في أوكرانيا.

وتعمل نجمة سلسلة أفلام «ريزيدنت إيفل» مع المصممة الأوكرانية ليفير كوتوري لتصميم الثوب الذي ستتم خياطة «رسائل حب» لأوكرانيا عليه.

وفي منشور بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للحرب في وطنها أوكرانيا، شاركت الممثلة صوراً للعملية وقصيدتها الخاصة التي سيضمها الثوب.

وسيباع الفستان في مزاد، وستذهب جميع العائدات إلى مؤسسة «أولينا زيلينسكا»، وهي الجمعية الخيرية التي أسستها سيدة أوكرانيا الأولى.

وولدت جوفوفيتش في كييف، وهي واحدة من ممثلي هوليوود الذين شاركوا رسائل قلبية على الإنترنت في أعقاب اندلاع الحرب العام الماضي.