إليكِ موديلات فساتين من دون أكمام لإطلالات شهر العسل

تعشق الكثير من الفتيات موديلات الفساتين من دون أكمام؛ نظراً لأناقتها وجاذبيتها البسيطة والراقية؛ فقد يمكنك اعتمادها بشكل مستمر في جميع المناسبات خلال شهرالعسل على اختلاف تصاميمها وألوانها .و قد جمعت لكِ موديلات فساتين من دون أكمام لتستوحي من خلالها الفستان الأنسب والأقرب لكِ لإطلالة مميزة في مناسباتك كعروس حيث تلبين الكثيرمن العزومات والحفلات مع بداية زواجك ، لذا اختاري الفستان الأنسب لك وفقاً لذوقك من دور الأزياء العالمية.

فستان باللون الأخضر من A Roege Hove

للمناسبات النهارية وعزمات العشاء البسيطة يمكنك اعتماد هذا الفستان من علامة، A Roege Hove حيث صمم من القماش المضلّع الذي يأخذ شكل الجسم باللون الأخضر، وجاء بدون أكمام وبرقبة عالية وتنورة قصيرة فوق الركبة، يمكنك اعتمادها مع حذاء طويل وعالٍ باللون الأسود وحقيبة يد صغيرة باللون الفضي.

في حال كنت تتلقين الكثير من الدعوات لمناسبات كبيرة ستحتاجين لإطلالة فخمة لذا اختاري من باقة فساتين سهرة باللون الأسود والذهبي

فستان بدون أكمام ملون من Alberta Ferretti

اخترنا لك من علامة ألبيرتا فيرتي Alberta Ferretti هذا الفستان الجذاب، حيث يمكنك اعتماده في المناسبات والحفلات؛ فقد صمم بألوان الباستيل من القماش باللون الأخضر والأزرق الداكن والفاتح والأرجواني، وجاء برقبة دائرية مفتوحة مع تصميم الصدر على شكل V ومفتوح من المنتصف، أما التنورة فصممت بأسلوب طويل وواسع مع كسرات أمامية تحت الخصر .

فستان باللون الأزرق من أبرا Abra

يمكنك ارتداء هذا الفستان من صيحة فساتين من دون أكمام من علامة أبرا Abra في الإطلالات النهارية ،وصمم باللون الأزرق، ومطبع بورود ملونة، وجاء بحمالات رفيعة وصدر على شكل حرف V مع تنورة قصيرة بكسرات أمامية وكشكش من المنتصف؛ اعتمدي معه حذاء بكعب رفيع باللون الأحمر أو الأسود.

فستان باللون الأصفر من آدم ليبيس Adam Lippes

نرشح لك هذا الفستان من آدم ليبيس Adam Lippes للسهرات وحفلات الزفاف حيث صمم من القماش باللون الأصفر، وجاء من غير أكمام، والرقبة على شكل حرف X مع تصميم الصدر فيونكة، وجزء مفتوح في المنتصف على شكل حرف V، وخصر عريض وضيق، وصممت التنورة بشكل طويل وواسع بكسرات مرتفعة أمامية.

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