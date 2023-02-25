ما أنسب أوقات غسل الأيدي للوقاية من الجراثيم؟.. احمي نفسك وأسرتك

القاهرة - سمر حسين - صحة

غسل اليدين بشكل مستمر، من أفضل الطرق لحماية نفسك وعائلتك من الإصابة بالأمراض المختلفة بمرور الوقت، ومع التعامل اليومي في عديد من المهام، تصبح اليد عرضة لحمل الجراثيم والبكتيريا المتنوعة، لذلك ينصح بالاهتمام بغسلها بشكل منتظم.

ولتعلم متى وكيف يجب أن تغسل يديك لتحافظ على صحتك، قدم مركز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها cdc، مجموعة من النصائح التي تتعلق بتنظيف اليدين بشكل صحيح.

كيف تنتشر الجراثيم؟

يمكن أن يحافظ غسل اليدين على صحتك، ويمنع انتشار التهابات الجهاز التنفسي والإسهال، حيث يمكن أن تنتقل الجراثيم من شخص لآخر أو من الأسطح في المواقف الآتية:

- عند لمس العينين، والأنف باليدين وهي غير نظيفة.

- عند إعداد أو تناول الطعام بأيدي غير نظيفة أو مغسولة جيدا.

- عند لمس الأسطح أو الأشياء التي عليها جراثيم.

الأوقات الأساسية لغسل اليدين

يمكنك مساعدة نفسك وأحبائك على البقاء بصحة جيدة، عن طريق غسل يديك كثيرًا، خاصةً خلال هذه الأوقات الحرجة، التي يحتمل فيها الإصابة بالجراثيم ونشرها، حيث تتمثل تلك الأوقات في:

- قبل وأثناء وبعد تحضير الطعام.

- قبل وبعد الاعتناء بشخص في المنزل مريض بالقيء أو الإسهال.

- قبل وبعد علاج الجروح.

- بعد استخدام المرحاض.

- بعد التعامل مع الحيوانات الأليفة.

5 خطوات لغسل يديك بالطريقة الصحيحة

يمكن أن تساعد الأيدي النظيفة على منع انتشار الجراثيم من شخص إلى آخر، بما ذلك في منزلك ومكان عملك ومدارسك ومرافق رعاية الأطفال، وغيرها من الأماكن، حيث يمكن غسلها بشكل صحيح من خلال:

- بلل يديك بمياه جارية دافئة أو باردة، ثم ضع الصابون.

- افرك يديك معًا بالصابون.

- ادهن ظهر يديك وبين أصابعك وتحت أظافرك بالصابون.

- افرك يديك لمدة 20 ثانية على الأقل.

- اشطف يديك جيدًا تحت الماء النظيف الجاري.

- جفف يديك بمنشفة نظيفة أو مجفف هواء.