دخول توأمتين موسوعة جينيس بسبب فارق الطول بينهما.. «حالتهم نادرة» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كون وجود أي توأم يعد أمرا مميزًا بعض الشيء، لكن فرق الطول بين هاتين التوأمتين اليابانيتين جعلهما أكثر تميزًا، وذلك لبلوغ فارق الطول بينهما إلى نحو 75 سنتيمتر، أي ما يعادل 5.5 بوصة، وهو ما تسبب في دخولهما مؤخرًا، ضمن قوائم موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية.

فارق بالغ في الطول بين التوأمتان

ووفق ما ذكر الموقع الرسمي لموسوعة جينيس العالمية، أن الشقيقتين «يوشي» و«ميتشي»، اللتان تعيشان في مدينة أوكاياما اليابانية، قد دخلا موسوعة جينيس للأرقام القياسية، لأحدث فارق ارتفاع في التوائم الحية غير المتطابقة بين الإناث.

«يوشي» هي الشقيقة الأطول، إذ يصل طولها إلى 162 سنتيمتر، فيما يبلغ طول توأمها غير المتطابق «ميتشي» 87.5 سنتيمتر.

تاريخ ولادة التوأمتين اليابانيتين

ويبلغ عمر الشقيقتان التوأمتان 34 عامًا، إذ أنهما ولدتا في عام 1989، وتعاني «ميتشي» الشقيقة الأقصر، من حالة تسمى خلل التنسج المشاشية الخلقي، وهو اضطراب في العظام يمنعها من النمو بصورة طبيعية.

وفي الوقت الحالي تعيش «ميتشي» في منزل والديها، ومن ناحية أخرى، انتقلت «يوشي» من منزل العائلة بعد أن تزوجت وأنجبت.

ليس فارق الطول فقط هو المميز بين التوأمتان، إلا أنهما يقولان أنهما على عكس بعضهما البعض تمامًا في كافة السمات الشخصية، وكذلك أسلوب الحياة العامة.