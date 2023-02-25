معلومات عن مرض نجل الفنان محمد ثروت.. «متلازمة تمنع الحركة تماما»

القاهرة - سمر حسين - صحة

حالة من القلق خيمت على الكثير من الوسط الفني، عقب تعرض أحمد ثروت نجل الفنان الكبير محمد ثروت، لوعكة صحية خطيرة مؤخرًا، دون معرفة الأسباب.

واليوم، كشف نجل الفنان محمد ثروت، عن إصابته بمرض مناعي خطير، اعتبره اختبارا من الله سبحانه وتعالى.

ونشر «ثروت» عبر موقع الفيديوهات والصور إنستجرام صورا له داخل المستشفى، كشف من خلالها تطورات حالته الصحية، وتفاصيل مرضه المناعي النادر.

قائلًا: «في أسبوعين اختلفت الدنيا كثيرا عما كنت أراها، واختلف تقييمي للسلع والعملات والنعم وأن حتى الوقت يمر بحسبة مختلفة حسبة أطول وأبطأ، وأدركت أن النفس أغلى عملة ولا يمكن شراؤها، ويتحول المال فيها إلى ورق ملون وأن الورد بيدبل والشوكولاتة بتخلص، وأنك لا تملك من أمرك شيئا إذا لم يحالفك ستر وتوفيق وإذن من ربنا».

وأضاف نجل الفنان: «في يوم عادي أتعرض لوعكة صحية وأكتشف بعد أسبوع من الفحوصات إصابتي بمرض مناعي نادر في الجهاز العصبي (متلازمة الميلر فيشر) التي تهاجم الجسد وتمنعك من الحركة التامة ويشاء ربنا إنقاذي في الوقت المناسب بفريق طبي على أعلى مستوى من أساتذة وطاقم تمريض داخل وخارج مصر للسيطرة على انتشار هذه المتلازمة في الوقت المناسب وإن شاء الله هواصل رحلة التعافي خلال الأيام القادمة».

ما هي متلازمة ميلر فيشر؟

متلازمة ميلر فيشر هي مرض عصبي نادر جدًا مرتبط بمتلازمة غيلان باريه (GBS)، وتعتبر متلازمة «غيان- باريه» من الحالات المرضية النادرة التي يهاجم فيها الجهاز المناعي للشخص الأعصاب المحيطية، ويُصاب به الأكثر شيوعا لدى البالغين والذكور، وتعد متلازمة ميلر فيشر، نوع من متلازمة غيلان باريه، لكنها أكثر ندرة، وفقًا لما ذكرته منظمة الصحة العالمية.

ما هي أسباب متلازمة ميلر فيشر؟

تتطور كلًا من متلازمة ميلر فيشر ومتلازمة غيلان باريه، عند الاستجابةً للأمراض التي تقوم فيها الأجسام المضادة بمهاجمة أعصابك، أو الإصابة ببعض البكتيريا النادرة.

أعراض متلازمة ميلر فيشر:

ضعف عضلات العين، مما يؤدي إلى ازدواج الرؤية وصعوبة التحكم في حركات العين

مشاكل في الأطراف (ترنح)

ضعف في العضلات، والأطراف

أعراض متلازمة غيان - باريه

بينما تشمل الأعراض الأولى لمتلازمة غيان - باريه:

الإحساس بالضعف أو الشعور بالوخز الذي يبدأ في الساقين، وقد يمتد إلى الذراعين والوجه.

قد تؤدي هذه الأعراض إلى شلل في الساقين والذراعين، أو عضلات الوجه.

صعوبة التنفس.

يمكن أن تتأثر القدرة على الكلام والبلع في الحالات الوخيمة من متلازمة غيان – باريه.

كيف يتم تشخيص متلازمة ميلر فيشر؟

قد يكون من الصعب تشخيص هذه المتلازمة لأنها تشبه العديد من الأمراض العصبية الأخرى مثل:التهاب السحايا، السكتة الدماغية، التهاب الدماغ، الوهن العضلي، الوبيل

ما هو علاج متلازمة ميلر فيشر؟

لا يوجد علاج لمتلازمة ميلر فيشر على وجه التحديد، لكن العلاج يمكن أن يساعد في تحسين أعراضك بشكل أسرع.

ولكن نظرًا لأن متلازمة ميلر فيشر مرتبطة بمتلازمة غيلان باريه ، يتم عادةً تقديم علاجات لمتلازمة غيلان باريه. قد تشمل هذه العلاجات:

1- تبادل فصادة البلازما

2- الغلوبولين المناعي الوريدي (IVIg).

عادةً ما يكون الغلوبولين المناعي الوريدي أول علاج يُعطى لأنه متاح على نطاق واسع وملائم أكثر من فصادة البلازما.

ويتم إعطاء الغلوبولين المناعي في الوريد لمدة 5 أيام، إذ تحتوي هذه الحقن على أجسام مضادة موجودة في الدم، وتأتي من البلازما التي تم تجميعها من آلاف الأشخاص الأصحاء ومن ثم تنقيتها.

أما في فصادة البلازما، يقوم أنبوب بلاستيكي رفيع بتوصيل وريدك بجهازلينتقل دمك عبر الأنبوب إلى الجهاز، ثم يقوم الجهاز بإزالة البلازما من الدم واستبدالها بالبلازما البديلة، ثم يتم إرجاع هذه البلازما البديلة وخلايا الدم الخاصة بك إلى جسمك.

كيف تُعالج متلازمة ميلر فيشر

ولعلاج متلازمة ميلر فيشر، ستحتاج إلى حوالي خمس جولات من فصادة البلازما على مدار أسبوعين تقريبًا، إذا تعرضت عضلاتك لضعف شديد بسبب المرض ، فقد تحتاج إلى علاج طبيعي لمدة أسبوع إلى أسبوعين، وذلك لتقوية عضلاتك واستعادة وظيفتها في أقرب وقت ممكن قدر الإمكان.

نسبة التعافي والعودة للمرض

يستغرق التعافي من هذا المرض حوالي 8 إلى 12 أسبوعًا.

يتعافى معظم الناس تمامًا في غضون 6 أشهر.

أقل من 3% لديهم تكرار.