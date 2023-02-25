كيف خطفت «كنزي» قلب آسر ياسين من النظرة الأولى: «عزمتها على الفطار وماجتش»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«نظرة فإعجاب فمواعدة فخطبة فزواج»، كانت تلك تفاصيل وكواليس ارتباط الفنان آسر ياسين من حُب عمره كما يصفها دائمًا خلال اللقاءات التلفزيوينة والصحفية، كنزي عبدالله، التي كانت زميلة له داخل الجامعة الأمريكية بالقاهرة، عام 2012، وأنجب منها أولاده الثلاثة، الذي وقع في غرامها وسيطرت على قلبه وعقله، إذ كان يظنها ألمانية في بداية الأمر، حتى تفاجأ بأنها مصرية.

يتزامن اليوم 25 فبراير، عيد ميلاد الفنان آسر ياسين، ويُقدم «هُن» قصة زواجه من كنزي عبدالله، خلال السطور التالية.

تحدث الفنان آسر ياسين، خلال استضافته في برنامج «السيرة» عن كواليس وأسرار من حياته الشخصية والعائلية، وزواجه من حُب عمره، وكيف تعرف عليها، إذ قال: «أنا فكرت في الجواز الأول، كان في انجذاب قبلها بسنتين ومحصلش حاجة من طرفنا إحنا الاتنين، كانت أول مرة أعاكس حد فيها، وكنا اتقابلنا عن طريق أصدقاء مشتركين، وكان أول مرة أتجرأ بالمبادرة جبت رقم تليفونها وبعتلها رسالة قولتلها تعالي نفطر مع بعض بكرة، أنا بصحى بدري وفضلت أفكر هترد ولا لا، ردت بعدها بحوالي 3 ساعات، وقالتلي تمام موافقة».

موعد على الإفطار

وتابع الفنان آسر ياسين، الحديث عن كواليس ارتباطه وزواجه بزوجته الذي وصفها بـ«حب عمره»، قائلاً: «صحيت الساعة 6 الصبح وقعدت اختار هلبس إيه، ونزلت قعدت في الكافية في الكوربة، استنتها أكتر من ساعتين، مظهرتش فطرت وخدت قهوتي وبعدين رجعت البيت، راحت مكلماني على الساعة 1 قالتلي يالا نفطر قولتلها خلاص أنا فطرت، قالتلي طيب تعالى ناخد قهوة قولتلها لا عندي ارتباطات تانية، اتعصبت جدا من الموقف وفضلنا سنتين مبنتقابلش».

مقابلة بعد عامين انتهت بزواج

«أول مقابلة بعد سنتين كانت رجلي مكسورة وعامل عملية فيها وهي زارتني مع صحابنا قعدت في الجبس 4 شهور وبعكاز»، عبارة واصل من خلالها الفنان آسر ياسين، الحديث عن كواليس اللقاء الأول بعد عامين، مضيفا: «وقت الكسر خلاني أعيد حسابات كتير أوي وراجعت نفسي في حاجات كتير، ولما ظهرت وبعدها اتفقنا نروح مسرحية في وسط البلد قالتلي هعدي عليك، وكانت هي وصاحبتها بتتكلم ألماني وقالتلها انتوا ليه مش مع بعض ومن ساعتها كنت مسافر في السويد، وهي عندها كورس في أمستردام واتفقنا نتقابل هناك، وبعد كدا اتقدمتلها واتجوزنا في سنة بالظبط».