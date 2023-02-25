اللحظات الأخيرة في حياة طفلة توفيت بإنفلونزا الطيور.. والصحة العالمية تحذر

القاهرة - سمر حسين - صحة

لا يزال خبر وفاة فتاة كمبودية بسبب إنفلونزا الطيور، يسبب قلقا واسعا بين شعوب العالم، خاصة وأنها كانت بدأت تتعافى من آثار فيروس كورونا ومتحوراته التي أدى لوفاة الملايين، قبل أن تعود إنفلونزا الطيور للمشهد، وتحذيرات منظمة الصحة العالمية مرة أخرى خوفا من انتشار الوباء.

وفاة فتاة بسبب إنفلونزا الطيور

وتوفيت الفتاة التي تبلغ من العمر 11 عاماً، مؤخرًا في أول إصابة بشرية معروفة في كمبوديا بفيروس إنفلونزا الطيور «إتش5 إن1» منذ عام 2014، بحسب تصريحات مسؤولي الصحة.

اللحظات الأخيرة في حياة الطفلة قبل وفاتها

أُصيبت الفتاة، وهي من مقاطعة بري فينغ الريفية الجنوبية الشرقية، بالمرض يوم 16 فبراير وتم نقلها لتلقي العلاج في مستشفى بالعاصمة بنوم بنه، إذ عانت من الحمى التي وصلت حرارتها إلى 39 درجة مئوية، مع السعال وألم في الحلق، لتلفظ أنفاسها الأخيرة في النهاية، وفقًا لـ «فرانس برس»

12 شخصا آخر مشتبها فيهم بالفيروس

واليوم، ربما بات القلق يتزايد، إذ أكدت صحيفة «ديلى ميل» البريطانية، اشتباه في إصابة 12 شخصًا آخرين في كمبوديا، من نفس المقاطعة.

وتعمل منظمة الصحة العالمية مع السلطات الكمبودية بعد اكتشاف حالتي إصابة بشرية جديدة بفيروس إنفلونزا الطيور H5N1، مؤكدة إنها بين عائلة واحدة في البلاد، واصفة الوضع بأنه مقلق بسبب الارتفاع الأخير في حالات الإصابة بالطيور والثدييات، وفقًا لما ذكره موقع وكالة رويترز.

وعلى الفور بدأ البحث مُجددًا عن إنفلونزا الطيور وأعراضها وطرق العدوى بها.

معلومات عن إنفلونزا الطيور

لذا نقدم إليك عدة معلومات عن إنفلونزا الطيور، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، على النحو التالي:

أحد أنواع الإنفلونزا الحيوانية المنشأ التي تصيب الطيور البرية والدواجن ويسببها النمطان الفرعيان للفيروس (A(H5N1، و(A(H9N2.

يتعرض البشر إلى الإصابة بإنفلونزا الطيور.

لا تنتقل العدوى للبشر بسهولة فيما بينهم، بل بالاتصال المباشر أو غير مباشر بالدواجن المصابة، حية كانت أو ميتة.

ظهر المرض أول مرة في هونغ كونغ عام 1997، وتسبب في وفيات بين البشر في 16 بلداً في أفريقيا، وآسيا، وأوروبا، والشرق الأوسط.

عام 2006، انتشرت إنفلونزا الطيور (A(H5N1 بسرعة كبيرة في إقليم شرق المتوسط، وأُبلغ عن فاشيات غير بشرية متسعة النطاق في كل من الأردن، وأفغانستان، وباكستان، وجيبوتي، والسودان، والعراق، والأراضي الفلسطينية، ومصر.

تتراوح مدة حضانة فيروس (A(H5N1 من يومين إلى 5 أيام في المتوسط، وقد تصل إلى 17 يوماً.

أعراض إنفلونزا الطيور

تتضمن أعراض العدوى في البشر، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، ما يلي:

الإصابة بالحمى

الإعياء

السعال

التهاب الحلق

آلام العضلات.

تصل مضاعفات الإصابة بالالتهاب الرئوي، والوفاة.