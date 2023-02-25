هل مريم الجندي بطلة مسلسل «بالطو» ابنة عبلة كامل؟.. موهوبة بالوراثة «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

إشادات واسعة بالفنانة الشابة مريم الجندي، ابنة الفنان الراحل محمود الجندي، عقب تألقها في دور «الدكتورة هاجر» بالمسلسل الشهير «بالطو»، الذي يعرض حاليًا ومُحقق العديد من ردود الأفعال الإيجابية.

على الرغم من كونها ابنة الفنان الراحل محمود الجندي، وشقيقة المخرج الشهير أحمد الجندي، إلا أن الفنانة الشابة ظلت تثبت موهبتها بالدراسة والممارسة، قبل أن تتحدث الإعلامية منى الشاذلي، مساء أمس، عن علاقتها بالفنان الراحل، وإنها ابنته التي حققت خطوات ثابتة في مجال الفن عقب وفاة والدها، لينطبق عليها مقولة «موهوبة بالوراثة».

هل مريم الجندي ابنة الفنانة عبلة كامل؟

«هو إنتي بنت الفنانة عبلة كامل؟».. سؤال بات الرواد بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» يدونوه، بعدما نشرت الفنانة الشتبة صور مختلفة تجمعها بوالدها الراحل، إذ بات البعض يسأل عن كونها ابنة الفنانة أيضًا، أم لا.

وأرجع الجمهور صلة القرابة بين مريم الجندي وعبلة كامل، للزيجة الشهيرة التي جمعت الفنانة بالراحل محمود الجندي، لمدة عامين، قبل أن تنتهي بالانفصال.

هل مريم الجندي ابنة الفنانة عبلة كامل؟

يذكر أن مريم الجندي، هي ابنة ضحى حسن الزوجة الأولى للفنان محمود الجندي، وأم أولاد أحدهم المخرج أحمد الجندي، قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة في 2001، بحادثة شهيرة شغلت الوسط الفني حينها.

إذ اشتعلت النيران في منزل الفنان محمود الجندي، وكانت زوجته ضحى هي الضحية الوحيدة للحادث، ما تسبب في صدمة كبيرة لمحمود الجندي، دخل في حالة نفسية سيئة، وصفها في أحد البرامج: «الدنيا ساعتها حسيت إنها مش مستقرة، وفي لحظة كله بيروح».

الجدير بالذكر إن الراحل محمود الجندي، تقدم للزواج من الفنانة عبلة كامل بعد عامين من وفاة زوجته، ولم يستمر الزواج إلا عامين فقط.

من هن بنات عبلة كامل؟

الفنانة عبلة كامل، لديها ابنتان «زينب وفاطمة» من زوجها السابق، الفنان أحمد كامل، إلا أنهما ظلا بعيدا تمامًا عن الظهور، وكشف الفنان أحمد كمال، عن تفاصيل حياة ابنتيه، مؤخرًا في حديث تلفزيوني، قائلًا «فاطمة»، متخصصة في التغذية ومتهمة بالفن، و«زينب» تعمل بالرسم، مضيفا: «عمرهم ما بيقولوا هما ولاد مين، بيعتمدوا على نفسهم في كل حاجة».