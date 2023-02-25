تفاصيل مسابقة «كل نقطة بتفرق» من شركة المياه.. اشتركي مع أطفالك واكسبوا 1000 جنيه

القاهرة - سمر حسين - ماما

منذ القدم وينشأ جيل من الصغار على شعار «قطرة مياه تساوي حياة»، و«كل نقطة بتفرق»، وتظل تزرع الأمهات والمدرسة والمجتمع بداخل الطفل أهمية المياه، إذ أنها أهم أولويات الحياة التي خلقها الله، وجعل منها كل شيء حي، وفي إطار ذلك أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، إطلاق مسابقة «أبطال المياه» بهدف تعريف أهمية المياه، لتنشئة جيل يتمتع بصحة جيدة، وترشيد استهلاكها.

شروط المسابقة للحفاظ على المياه

نشرت الشركة على صفحة «كل نقطة بتفرق»، عبر الموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الإعلان عن المسابقة، وعبرت أن المسابقة تهدف لنشر السلوكيات الصحيحة والمُثلى في التعامل مع المياه، وسيكون شروطها كالتالي:

- عمل أغنية يقدمها شخصية بطل خارق يدعى «سوبر كيميت»، ويقدم رسائل للحفاظ على المياه والبيئة.

- من الممكن أن يكون وحيدًا أو معه 4 أشخاص يقدمون رسائل للحفاظ على المياه أيضًا، ولكن يجب التركيز على تواجد الشخصية «كيميت».

- يوجه من خلال المسابقة كلمات وحركات للأغنية، تهدف إلى نشر الوعي بأهمية المياه.

- تصور فيديو لنفسك، أو لنفسك ولفريقك بحركات الأغنية.

- رفعه على الصفحة الخاصة بك على موقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك».

- عمل إشارة لصفحة «كل نقطة بتفرق»، مع هاشتاج #كل_نقطة_بتفرق.

- إرسال رابط «لينك» البوست في كومنتات، مع عمل إشارة لخمسة من أصدقائك.

- كتابة الاسم والسن والمحافظة التابعة لك في الكومنتات لتحديد شركة المياه والصرف التابع لها.

جوائز المسابقة والفوز

- الفائز من يحقق أعلى مشاهدات للفيديو.

- الجائزة على مستوى الجمهورية من خلال تقديم للفرق الخمس الأولى الذين سيحصلون على أعلى خمس مشاهدات على مستوى الجمهورية، 950 جنيهًا إضافة إلى 50 جنيهًا، سيتم سدادها من قيمة فاتورة المياه لأحد الاشتراكات اللي سيحددها قائد الفريق الفائز من خلال مسئول التوعية بالشركة.

- تقديم مكافأة مالية لكل فرد بقيمة 300 جنيه لكل شخص في الفريق بحد أقصى 5 أشخاص.

- الشركة التابعه للمشترك الواقعة بنطاق محافظته ستكافئ الثلاث فرق الفائزة في نطاقها الذين حصلوا على أعلى مشاهدة.

- كما كشفت الشركة عن أن عدد الفائزين بالمسابقة يتراوح ليصل عددهم إلى 75 فائزًا على مستوى جميع المحافظات.

مشاركة الطفل في المسابقة

علقت على ذلك، أخصائية الإرشاد الأسري، والصحة النفسية، «إيناس علي»، لـ«الوطن»، في أن المسابقة مفيدة للأمهات والأطفال، إذ أنها تحث على الاهتمام بالمياه، ومعرفه قيمتها، وقدمت نصائح لكيف تجعل الأمهات أبنائها تشترك في المسابقة:

- التمهيد من خلال مناقشة الأم مع الأطفال أهمية المياه.

- التحفيز من خلال عرض أهمية المياة على الأطفال، وأهمية المياه على صحتنا.

- تعريف الأطفال عن المسابقة، وشروطها، فذلك يترك عند الأطفال الفضول عن معرفة المياه وأهميتها.

- يجعل الطفل يُناقش ويستنتج أنْ لا حياة دون ماء.

فوائد المسابقة

وعددت الفوائد في التالي:

- يوضح للطفل والأم أن الماء ضرورة من ضرورات الحياة.

- يذكر فضل الله علينا بأن جعل الماء الذي نشربه عذبًا، ويعظم الله عز وجل؛ لأنه مَنَّ علينا بنعمة الماء.

- يعي أهميةَ الماء وأهمية المحافظة عليه، مع الاستشعار بأنْ لا حياة بدون ماء.

- عدم الإسراف في استخدام المياه؛ لأنه من نعم الله علينا.