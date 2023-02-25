من هي الدكتورة هاجر بمسلسل «بالطو».. ابنة محمود الجندي وشاركته في عمل عام 2003

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بملامح لم تبعُد كثيرًا عن ملامح والدها الهادئة، وأدائها التمثيلي الذي أشاد به الكثير، وتحركها نحو إثبات موهبتها باقتدار، للتركيز في اختيار أعمالها ببداية مشوارها الفني، خطفت الفنانة الشابة مريم الجندي، الأنظار حولها خاصة عقب تألقها بشخصية «الدكتورة هاجر» بمسلسل «بالطو» الذي حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرا منذ عرض حلقاته الأولى، لتسلسل أحداثه، وخاصة كونه عملًا كوميديا تدور قصته حول طبيب شاب حديث التخرج، يجد نفسه فجأة أصبح مديرا للوحدة الصحية في إحدى القرى.

صلة قرابة تجمع بين مريم الجندي وفنان شهير

وكشفت الإعلامية منى الشاذلي، خلال استضافتها لفريق عمل المسلسل الكوميدي «بالطو» صلة القرابة التي تجمع بين الفنانة الشابة، والفنان الراحل محمود الجندي، إذ تعد «مريم» هي ابنة الفنان الراحل، وشقيقة المخرج الشهير أحمد الجندي.

معلومات عن مريم الجندي

وعلى الفور بدأ البحث عن الفنانة الشابة مريم الجندي، صاحبة شخصية «هاجر» إذ شاركت في أكثر من عمل من قبل، إلا أن هذه المرة تعد نقلة نوعية بمشوارها الفني.

ويرصد «هُن» في السطور التالية، معلومات عن مريم الجندي:

من هي مريم الجندي؟

- ابنة الفنان الراحل محمود الجندي، وشقيقة المخرج الشهير أحمد الجندي.

- درست صحافة الوثائق المتعددة في الجامعة الأمريكية.

- أنضمت إلى مركز الإبداع الفني تحت إشراف المخرج خالد جلال.

- توفي والدها الراحل محمود الجندي، عقب فترة قصيرة من دراستها للتمثيل.

- كان أول ظهور لها في 2003، هي طفلة صغيرة، خلال مسلسل الناس في كفر عسكر، رفقة والدها.

- في عام 2019، شاركت في مسرحية سينما مصر للمخرج خالد جلال.

- ظهرت عام 2020 بأول عمل درامى لها وهو مسلسل الآنسة فرح.

- كانت بداية أعمالها الفنية في 2020، بمسلسل الآنسة فرح الجزء الثالث، ثم شاركت بحلقة في مسلسل الاختيار 2.

- لديها العديد من المواهب بين الغناء والتمثيل والاستعراضات.

- شاركت مؤخرًا بمسلسل موضوع عائلي وحكايات جروب الماميز.

- شاركت بالجزء الأخير من مسلسل الكبير، إذ أكدت في لقاء إعلامي، إنها لم تصدق الفرصة وإنها سعيدة بالعمل مع الفنان أحمد مكي الذي أعطاها الفرصة والمساعدة.

- أوضحت في حوار إعلامي مع عمرو الليثي، أن والدها أول من شجعها للدخول بمهنة التمثيل، وآمن بموهبتها.

- ابنة زوجة محمود الجندي الأولى «ضحى حسن»، التي توفيت في حادث مأساوي، إذ اشتعلت النيران في المنزل 2001، وكانت هي الضحية الوحيدة.