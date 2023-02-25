رجل يتخلص من زوجته في المياه بخدعة رومانسية.. مشهد صادم على متن سفينة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مقطع فيديو عند مشاهدته للوهلة الأولى تحسبه مشهدًا رومانسيًا، لكنه جاء عكس ما توقعته الأعين، إذ أقبل زوج على فعل مفاجئ، بعدما حمل زوجته بين ذراعيه على متن إحدى السفن في إندونيسيا، وسرعان ما لقي الفيديو الذي التقطته كاميرات المراقبة في تلك اللحظة، تداولًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

الزوج يحاول التخلص من زوجته

بحسب «العربية»، شهد مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم، تداولًا واسعًا لمقطع فيديو وثق لحظة تخلص زوج من زوجته بشكل مفاجئ، لا يستوعبه عقل على متن إحدى السفن البحرية الخاصة بنقل الركاب.

وحسب ما وثق مقطع الفيديو المتداول، أن الزوج فاجأ الركاب المتواجدين على متن السفينة، التي كانت وشك الرسو في ميناء باكوهيني، بجنوب مدينة لامبونج في إندونيسيا، وهو يحمل زوجته بين ذراعيه، إذ ظنوا في البداية أنه ثمة مشهد رومانسي يُقدم أمامهم.

لكن سرعان ما ألقى الرجل زوجته في المياه، وهو ما أصاب الجميع بالصدمة، حيث هرعوا نحوه ونجحوا في الإمساك به.

القبض على الزوج وإنقاذ الزوجة

في المشهد الذي تم توثيقه، ظهر الزوج وهو ينتزع حقيبة يد زوجته منها، دون مقاومة منها، وكأنها غير قادرة على الوعي الكامل، ومن ثم حملها وألقا بها في المياه في غضون ثواني معدودة.

وبينت التقارير، أن السلطات نجحت في إنقاذ الزوجة قبل الغرق، والقبض على الزوج للتحقيق معه في الواقعة.