الامارات | تظاهرة فوق السجادة الحمراء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جدد مهرجان برليناله السينمائي الدولي في برلين تضامنه مع أوكرانيا في ذكرى الهجوم الروسي عليها من خلال تظاهرة أقيمت على السجادة الحمراء في المهرجان الشهير.

حضر التظاهرة - إضافة إلى قائدي برليناله مارييت ريسنبيك وكارلو شاتريان - رئيسة لجنة التحكيم لهذا العام، الممثلة الأميركية كريستين ستيوارت، وأعضاء من هيئة التحكيم.

وأعلن كل من وزيرة الثقافة الألمانية كلاوديا روث (حزب الخضر) وسفير أوكرانيا في ألمانيا، أوليكسي ماكييف دعمهما للمتظاهرين.

وخلال المهرجان الذي يختتم اليوم السبت صدرت بيانات تضامن مع أوكرانيا ومناقشات حول الموضوع. أما خلال حفل الافتتاح، فكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على اتصال مباشر. كما عرضت أفلام ومنتجات أوكرانية تتناول الحرب.

وعلى سبيل المثال؛ تم عرض فيلم «القوة الخارقة» لشين بن وآرون كوفمان عن أوكرانيا لأول مرة.