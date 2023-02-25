القاهرة - لايف ستايل
مهنيا:ً نهاية شهر مميزة تقوى فيها الطموحات وتشعر بسهولة الاتصالات والتلاقي مع وجود الشمس في برجك والقمر في الثور يومي السبت والاحد ايام واعدة بالافضل وبكل جديد على كافة الاصعدة تسافر تهاجر تبيع تشتري كل الامنيات تتحقق كذلك سوف تسمع خبرا سارا يتحدث عن مشروع جديد او توقع عقد عمل جيد برغبة كبيرة بالانتصار مرحلة مهمة جدا تتجدد خلالها آمالك وحظوظك
عاطفياً: او وجود كوكب الحب في الحمل في البيت الثاني يدللك بشكل لم تعرفه من قبل ويجعلك النجم في محيطك ويحمل معه وساطة ومصالحة وعذوبة في اللقاءات مع الشريك والاولاد والاهل للعازب يضرب لك الحب موعدًا وقد تعرف لقاء مهما جدا في هذا الاسبوع الرومنسي الشاعري الذي يحمل مصالحات وانسجام وطمأنينة
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج الحوت من السبت 25 شباط إلى السبت ٣ آذار 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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