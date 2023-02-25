توقعات مولود برج الدلو من السبت 25 شباط إلى السبت ٣ آذار 2023

مهنياً: اسبوع جيد جدا ومهم مع وجود الشمس في الحوت في البيت الثاني بيت المال والمكاسب المادية والمعنوية اجواء فلكية ممتازة أطمئنك عزيزي الدلو الى أنّ معظم ستكون نشيطة تبدأها بخطى سريعة وثابتة البداية مع انتقال القمر الى الثور يومي السبت والاحد الذي يشكل علامات استفهام حول نوعية آدائك كما يحمل لك تحديات تعب وضغوط فترة دقيقة ومن اصعب فترات الاسبوع فتشعر ان الامور تراوح مكانها

عاطفياً: اسبوع عاطفي عائلي شخصي مميز ما يجعل العلاقة تسير نحو المسار الصحيح فيقف الشريك الى جانبك ويلعب دورا في ازدهار اعمالك او في توسيع علاقاتك كما تبتسم لك التأثيرات الرومانسية من برج الحمل وتعيش اسبوعاً حيوياً غنياً بالعواطف الجياشة والعميقة والراقية للعازب ستفرح بتعاطف الحبيب مع افكارك تقوى مشاعرك وتشتد حرارة وحماسة