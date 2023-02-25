القاهرة - لايف ستايل
مهنياً: تحمل اليك نهاية الشهر الثاني نوع من انفراج ورؤية واضحة ووعودا واجواء رابحة ومكاسب مالية ومعنوية وحب وحظوظ كبيرة ترافق اعمالك افراح نجاحات ارتياح مصالحة وانفراجات كبيرة وفرص تحول اعمالك الى الافضل البداية مع وجود القمر في الثور الترابي الصديق يوم السبت والاحد فتتسهل اللقاءات ويخيم جو من التفاهم ايام مناسبة جدا تظهر خلالهما عن شجاعة كلية وتطرأ تغييرات مهمة لمصلحتك
عاطفياً: لا يناسبك وجود كوكب الزهرة في مواجهة برجك من الحمل تكثر المشاحنات وتطرأ الخلافات على نحو واضح وملموس بين الطرفين وقد يخيب املك بشأن قضية عاطفية أسبوع غير ملائم إطلاقًا للتطرّق إلى المواضيع الحساسة للعازب اسبوع متقلب عاطفيا انت وحدك قادر على ضبط الامور لعدم تفاقمها
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج الجدي من السبت 25 شباط إلى السبت ٣ آذار 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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