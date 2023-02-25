القاهرة - لايف ستايل
مهنياً: اسبوع ناجح يدعمك على كافة المستويات ترافقك الكواكب من برج الحمل الناري الصديق الزهرة والمشتري وتقدم لك حظوظ على قدر ما تريد فتتقدم بطريقة ذكية ولبقة البداية مع يومي السبت والاحد مع وجود القمر في الثور ما يجعل الحظوظ داعمة لك فتباشر بدورة من التعويض والتصحيح واعادة النظر ببعض القرارات قد تنقذ عملية مالية وتفاوض من اجل تعزيز المشاريع
عاطفياً: تنتعش حياتك العاطفية مع تواجد كوكب الزهرة كوكب الحب والشهرة والمال الى برج الحمل الناري الصديق ما يجعلك تعيش أسبوعاً جيدًا يميل الى الرومانسية والعذوبة والدفء. للعازب يسيطر مناخ لطيف وعذب يبشّر بعودة المياه الى مجاريها الطبيعية او بمصالحة وعناق
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج القوس من السبت 25 شباط إلى السبت ٣ آذار 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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