القاهرة - لايف ستايل
مهنياً: اسبوع مائي بامتياز مع وجود الشمس في الحوت التي ترعاك وتساندك في كل الظروف لكن عليك الانتباه من تاثيرات القمر من الثور يومي السبت والاحد المواجهة لبرجك ما يعني انها مرحلة ثقيلة سلبية تجعلك تدخل في دوامة فلكية تتعقد فيها الظروف والاجواء الصعبة فلا تسبح في بحر من الاوهام ولا تجازف ولا تستسلم للغضب حاول ان تمشي امورك بالتي هي افضل
عاطفياً: لا يزال القلب مرتاحا فتحقق رغباتك العاطفية مع وجود كوكب الزهرة في برج الحمل الصديق فتجتاز دورة فلكية هامة لعواطفك وعلاقاتك مع الشريك مع الاولاد والاهل والاصدقاء فتكون حياتك العاطفية اكثر شفافية قد تتخذ قرارات مصيرية تتعلق بمستقبل احد الاولاد للعازب أنت شخص حنون ومحبّ حساس وصاحب مشاعر نبيلة، فحاول التقرّب اكثر من الحبيب وشاركه أفكاره ومشاكله
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج العقرب من السبت 25 شباط إلى السبت ٣ آذار 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.