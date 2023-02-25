توقعات مولود برج العقرب من السبت 25 شباط إلى السبت ٣ آذار 2023

مهنياً: اسبوع مائي بامتياز مع وجود الشمس في الحوت التي ترعاك وتساندك في كل الظروف لكن عليك الانتباه من تاثيرات القمر من الثور يومي السبت والاحد المواجهة لبرجك ما يعني انها مرحلة ثقيلة سلبية تجعلك تدخل في دوامة فلكية تتعقد فيها الظروف والاجواء الصعبة فلا تسبح في بحر من الاوهام ولا تجازف ولا تستسلم للغضب حاول ان تمشي امورك بالتي هي افضل

عاطفياً: لا يزال القلب مرتاحا فتحقق رغباتك العاطفية مع وجود كوكب الزهرة في برج الحمل الصديق فتجتاز دورة فلكية هامة لعواطفك وعلاقاتك مع الشريك مع الاولاد والاهل والاصدقاء فتكون حياتك العاطفية اكثر شفافية قد تتخذ قرارات مصيرية تتعلق بمستقبل احد الاولاد للعازب أنت شخص حنون ومحبّ حساس وصاحب مشاعر نبيلة، فحاول التقرّب اكثر من الحبيب وشاركه أفكاره ومشاكله