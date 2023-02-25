توقعات مولود برج الميزان من السبت 25 شباط إلى السبت ٣ آذار 2023

مهنياً: يمنحك القدر والحظ في نهاية الشهر الثاني وبداية الشهر الثالث آذار مارس حيوية استثنائية تستعيد حماستك وترمم ما تهدم تكون الظروف سهلة وإيجابية جداً وقد تختفي الهواجس والهموم بصورة فجائية لتجد نفسك مرشّحاً لمنصب او توقع على عقد عمل جديد.لا سيما مع وجود القمر في برج الثور يومي السبت والاحد ما يجعلك تعيش تحولات مهمة في مساراتك المهنية والاجتماعية بحيث تكون محميا من الفلك

عاطفيا: قد تطالعك مشاحنات ومواجهات مع وجود كوكب الزهرة في مواجهة برجك من الحمل فكن حذرا جدا واحم استقرارك العائلي والزوجي والعاطفي، سوف تكثر المسؤوليات المعقدة والتي تسبب لك شعوراً بالاستياء والغضب. للعازب انه أسبوع صعب ويحتاج الى قدرة كبيرة على التحمل والى رحابة صدر وإلا لا تلم إلا نفسك