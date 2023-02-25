توقعات مولود برج العذراء من السبت 25 شباط إلى السبت ٣ آذار 2023

مهنياً: نهاية شهر جيد يبلسم الجروح ويدفعك للامام ويسهل امامك تنفيذ افكار تختزنها منذ فترة وترغب في تنفيذها البداية مع يومي السبت والاحد مع وجود القمر في الثور ما يجعلك تحقق التغييرات الى تريدها وتستريح نفسك وتسترجع الذكريات والجميلة وتخطط للمستقبل وتستفيد من تجارب واحلام سابقة تعود المعاكسات لتظهر من جديد فتكون الفترة الاصعب فلكيا بين الاثنين والاربعاء مع انتقال القمر الى الجوزاء

عاطفياً: تغمرك السعادة ويطمئن قلبك مع وجود كوكب الحب في برج الحمل فتعود المياه الى مجراها الطبيعي، وتتحسّن اللقاءات والأحاديث، مع الشريك الاولاد والاهل ويسود الانسجام والروح المرحة. المناخ مناسب لتقارب القلوب ولطرد الهواجس والشكوك. للعازب لا تخف من تحديد شعورك، ولا تتردد في الإعراب عن مشاعرك