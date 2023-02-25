توقعات مولود برج الأسد من السبت 25 شباط إلى السبت ٣ آذار 2023 توقعات مولود برج الأسد من السبت 25 شباط إلى السبت ٣ آذار 2023

مهنياً: اسبوع مهم جدا مع وجود الشمس في الحوت الصديق بالاضافة الى وجود الزهرة والمشتري في الحمل الناري الصديق فتثمر اعمالك العادية وتعرف ازدهارا وارباحا ممتازة واخبارا سعيدة فتكون الحرية حافزاً منشّطاً لقدراتك لكن عليك الانتباه والحذر من يومي السبت والاحد مع وجود القمر في الثور في مواجهة مع برجك فيصعب عليك في نهاية الشهر العمل من ضمن فريق منظم او الخضوع لبعض الارادات حاول ان تتنازل قليلا تتحسن الاوضاع لحظة وصول القمر

عاطفياً: تشعر بالسعادة والارتياح مع وجود كوكب الحب في برج الحمل الناري الصديق فتعيش اوقاتا حلوة برفقة الاصدقاء وافراد العائلة وتعرف لحظات من التناغم فريدة وتبدو اكثر التصاقا بالاجواء العائلية وتجد الامان بالقرب الشريك الاولاد والاهل للعازب تشعر بالثقة المتبادلة ويؤدي الحبيب دوراً إيجابياً في إيجاد المخارج والحلول للتوصل الى الاستقرار والارتباط