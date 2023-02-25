توقعات مولود برج السرطان من السبت 25 شباط إلى السبت ٣ آذار 2023

مهنياً: نهاية شهر مهم جدا وواعد بالاحداث الفلكية المهمة خاصة مع وجود الشمس في الحوت متنغمة مع تطلعاتك لتهديك فترة استثنائية من العمل والثبات والنجاح لتعالج بعض الثغرات وينسيك بعض الهموم مع تواجد القمر في برج الثور الصديق يومي السبت والاحد فتسير الامور بشكل جيد جدا على المستوى المهني وتمنحك الضؤ الاخضر في كل اسفارك وتنقلاتك وتسهل عليك كل المعاملات الادارية والقانونية

عاطفياً: وجود كوكب الحب الزهرة في الحمل الى جانب المشتري في معاكسة مع برجك يحمل اليك القلق والتوتر فتغمر حياتك الشخصية شكوك وانفعالات كثيرة فيبدو الطقس العاطفي غائماً قد تعيش التباساً وغموضاً وبعض البلبلة، ما يجعلك عصبي المزاج، وعدائياً في تصرفاتك مع الشريك والاولاد. للعازب, خفف من التسرع والمزاجية وتعامل بموضوعية مع الاحداث وبادر المصالحة والتسامح لاستعادة موقعك في قلب الحبيب