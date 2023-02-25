توقعات مولود برج الجوزاء من السبت 25 شباط إلى السبت ٣ آذار 2023

مهنياً: عليك ان تحسب كل الحسابات مع نهاية هذا الشهر ومع بداية الشهر الجديد الذي يفرض عليك بعض الشروط الجديدة مع وجود الشمس في مواجهة برجك من الحوت والقمر من الثور يومي السبت والاحد ما ينعكس على اعمالك ببعض الخلافات المزعجة كما بعض الظروف الطارئة والتي لا تلائم احلامك فتشعر بالعجز وتجتاحك موجة من التشاؤم حاول ان تتجنب الشعور بالاحباط متجاهلا التصرفات السلبية

عاطفياً: ان وجود كوكب الحب الزهرة في برج الحمل امر مهم جدا فتكون انت الرابح الاكبر من التأثيرات الفلكية الرومنسية والدافئة ومن نوعية الحظوظ العاطفية والعائلية بانتظارك سوف تفرح لانفراج كبير للعازب ستكون على موعد مع الحب والتناغم والمصالحة وحتى الزواج ومهما تكن رغبتك أنت سيّد الموقف وستكون بالأغلب سعيدًا وممتنًّا