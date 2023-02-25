القاهرة - لايف ستايل
مهنياً: نهاية شهر مهم جدا يجعلك تحتفل وتحلق عاليا في مجالات غالية على قلبك مع وجود الشمس في الحوت والقمر في برجك ما يجعلك تتمتع بتاثيرات جيدة وفعالة يومي السبت والاحد وباجواء ممتازة واهتمامات جيدة تكافأك واخبار ممتازة فتكون الانطلاقة جيدة بحيث تزول المصاعب وتنقلب الامور لمصلحتك ويفتح امامك باب التسويات والحلول واللقاءات المفيدة كذلك سوف تتحرر من الملاباسات والمسائل المالية السلبية
عاطفيا: تهدأ وتيرة الحياة نسبياً وتبتعد لا شعورياً عن الاضواء والأجواء الصاخبة، ويتحدث كوكب الزهرة من برج الحمل المواجه لبرجك عن بعض الافكار السوداء التي قد تسبب لك القلق فحاذر من اتخاذ قرارات حاسمة خلالها ولا تسمح لنفسك بالجري وراءها للعازب حاول ان تستفسر استفسر عما يثير مخاوفك، استوضح الامور ولا تحلّل ما ترى وتسمع دون اثبات او سبب منطقي
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج الثور من السبت 25 شباط إلى السبت ٣ آذار 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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