القاهرة - لايف ستايل
مهنيا: نهاية شهر جيدة وبداية الشهر الثالث مثالية مميزة ومهمة جدا جدا تعطيك النشاط والفعالية والحظوظ المتنوعة مع وجود الزهرة والمشتري في برجك بالاضافة الى انتقال القمر الى برج الثور يومي السبت والاحد الى البيت الثاني بيت المال يحمل اليك بشرى سارة واربحاحا ومكاسب مادية ومعنوية والمزيد من الحظوظ والاشراق والتقدم تتابع الاجواء الرابحة وتتضاعف الحظوظ مع دخول القمر الى برج الجوزاء
عاطفياً: تحمل اليك تاثيرات كوكب الزهرة الذي لا يزال يتنقل في برجك الانسجام والتناغم فلا تخف عواطفك النبيلة والصادقة بل تكلّم وسلّط عليها الأضواء فقد حان الوقت لتبرهن للحبيب صدق مشاعرك للعازب أسبوع مناسب جداً لتطرية الاجواء المتشنجة واقناع الحبيب بوجهة نظرك، كما باستطاعتك تبرير خطواتك ومواقفك المشبوهة بنجاح
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج الحمل من السبت 25 شباط إلى السبت ٣ آذار 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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