ما هي متلازمة الهرس؟.. تهدد أطفال الزلزال في سوريا وتنذرهم بالموت

القاهرة - سمر حسين - صحة

ما هي متلازمة الهرس؟ أحد أبرز التساؤلات، التي أثارت الفضول ومشاعر الذعر بين عديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، خاصة بعد تعرض عديد من ضحايا الزلزال المدمر في كل من تركيا وسوريا للإصابة بها، كانت آخرهم الطفلة «شام»، نتيجة جراء بقاءها لوقت طويل أسفل أنقاض الزلزال.

وكشف عدد من الأطباء السوريين والمنظمات الصحية العالمية، تفاصيل متلازمة الهرس، التي تعرض لها العشرات من الضحايا جراء الزلزال المدمر.

ما هي متلازمة الهرس؟

للإجابة على سؤال: ما هي متلازمة الهرس؟، أوضح أطباء سوريون، أنها حالة مرضية تنتج عن تعرض الأطراف لضغط لفترة زمنية تزيد عن 12 ساعة، ما يؤدي إلى انقطاع الدورة الدموية عن الأنسجة، وهو ما يعرضها للبتر أو حدوث مشكلات في القلب، أو حدوث قصور كلوي، بحسب «العربية».

وأوضح المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها «cdc»، أن متلازمة هرس الأطراف، قد تنجم عن التعرض للإصابات في أثناء وقوع الزلزال، وتُعرف أيضًا بإصابة السحق، التي تمثل ضغط على الأطراف أو أجزاء أخرى من الجسم، مما يسبب تورم العضلات، أو حدوث الاضطرابات العصبية في المناطق المصابة من الجسم.

ومؤخرًا، باتت الطفلة السورية «شام»، التي تم إنقاذها في الأيام القليلة الماضية، من تحت الأنقاض، تواجه معاناة من متلازمة الهرس، وانتظار بتر قدميها.

وفاة طفل بسبب متلازمة الهرس

ذكرت تقارير إعلامية، أنه طفل سوري، يدعى ألب أرسلان، لقى مصرعه، بعدما عانى من متلازمة هرس الأطراف، التي كشف عنها الأطباء المختصين في شمال غرب سوريا، موضحين أنهم استقبلوا عشرات الحالات التي عانت من تلك المتلازمة.

وطالبت هيئة الدفاع المدني في سوريا، بضرورة تكاتف أيدي شعوب العالم مع الأطفال وجميع المصابين بمتلازمة هرس الأطراف، مع وجوب التحرك من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والاستجابة العاجلة لحالات الإصابة.