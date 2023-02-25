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الامارات | عالم الزلازل الهولندي: احذروا أول أسبوع من مارس "سيكون حرجاً"

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شكرا لقرائتكم خبر عن عالم الزلازل الهولندي: احذروا أول أسبوع من مارس "سيكون حرجاً" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 25 فبراير 2023

حذر عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، في تغريدة على حسابه على "تويتر"، من أنه قد تحدث بعض الأنشطة الزلزالية في الفترة ما بين 25 و26 من فبراير الجاري، ولكن ربما ليست كبيرة، إلا أنه حذر من أن الأسبوع الأول من شهر مارس الوشيك سيكون حرجاً.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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