الامارات | عالم الزلازل الهولندي: احذروا أول أسبوع من مارس "سيكون حرجاً"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 25 فبراير 2023

حذر عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، في تغريدة على حسابه على "تويتر"، من أنه قد تحدث بعض الأنشطة الزلزالية في الفترة ما بين 25 و26 من فبراير الجاري، ولكن ربما ليست كبيرة، إلا أنه حذر من أن الأسبوع الأول من شهر مارس الوشيك سيكون حرجاً.