أبرز التصاميم لكلّ أفراد العائلة فيها من حيوية الربيع

يبرز فصل الربيع كأكثر الأوقات المحببة في عالم الأزياء لما يحمله من معاني لطيفة مثل التفاؤل ،التجديد ،الحرية والأمل. ولذا تحاكي التشكيلة الموسمية من REDTAG الطابع الفريد لهذا الموسم البديع بفضل مجموعةٍ من الألوان الزاهية والأقمشة الناعمة والنقشات الرائجة والتصاميم المريحة والأنيقة. وتقدم التشكيلة الجديدة خيارات واسعة للعملاء لتتيح لهم الاستمتاع بالفصل الدافئ بكامل أناقتهم.

وتتضمن التشكيلة مجموعةً مخصصة تشمل الفساتين الواسعة والمزينة بنقشات الزهور والألوان زاهية، بالإضافة إلى الفساتين المتميزة بقصة ضيقة من الأعلى تتسع نحو الأسفل والأطقم المريحة والمؤلفة من قطعتين متطابقتين. وتعطي الفساتين المزودة بثنيات باللون الأحمر الداكن لمسات ربيعية مبهجة، بينما تتيح القطع التي تحتوي أكماماً قصيرة وأزراراً أمامية طابعاً عملياً. ويشمل الإصدار المحدود من التشكيلة فساتين مزودة بسحاب وأكمام طويلة وفساتين بكتف واحد بلون أسود أنيق. كما توفر التشكيلة خيارات معاصرة مثل التنانير المتألقة بثنيات متناسقة، مع سترات غير رسمية باللون الوردي مميزة بأكمام مزودة بأزرار وياقة مع طية.

وتقدم ردتاغ قطعاً ربيعية أساسية للرجال مثل قمصان عصرية بنقشات مموهة مع سراويل مطابقة. كما تضم القطع الثنائية ألواناً مميزة للرجال والسيدات، مثل اللون الوردي المائل للذهبي واللون الأخضر المائل للرمادي. وتتيح التشكيلة المميزة خيارات مُلائمة للجميع، تشمل فساتيناً بألوان ساطعة مزينة برسومات كاملة مع أكمام مزينة بالكشاكش للسيدات وقمصان للرجال وملابس للأطفال. وتؤكد ردتاغ نظرتها الشمولية الواسعة من خلال تصاميمها المميزة للقطع المحتشمة إضافةً إلى الأزياء بقياساتٍ كبيرة.

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