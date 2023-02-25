قطعة «برجر» تقود طفل لعملية جراحية غريبة.. أصابته بآلام شديدة في الأذن

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

هرولت عائلة في إحدى الولايات الأمريكية، بطفل عمره 4 سنوات، يشكو من ألم شديد مفاجئ في أذنه، بعد حضورهم إحدى الحفلات، وتناوله قطعة من الهامبورجر، حولت فرحته إلى بكاء وألم استمر لأسابيع، حسبما روت الطبيبة ميجان مارتن، التي أنقذت حياته مع الفريق الطبي في الطوارئ، إذ روت قصة الطفل عبر صفحتها الشخصية على منصة الفيديوهات «تيك توك»، ونشرها موقع «cnn» الأمريكي.

قطعة هامبورجر تسبب ألما في أذن الطفل

قالت الدكتورة ميجان مارتن طبيبة طوارئ الأطفال، إن إحدى أكثر الحالات إثارة للاهتمام، تعود لطفل يبلغ من العمر4 سنوات، كان يتناول الطعام في حفل شواء، عندما أمسك بأذنه، وبدأ في البكاء متألمًا، من شدة التعب، لذا أحضرته أسرته إلى قسم الطوارئ بالمستشفى، وخضع لفحص أذن تقليدي، ولم يتبين أنه يعاني من شيء، وبعد يومين لم يتوقف الألم، وعادوا إلى قسم الطوارئ، وأجروا مسحا مقطعيا للمنطقة خلف الأذن، ولم يروا شيئًا، وبدا كل شيء على ما يرام.

أخبر الأطباء أسرة الصغير، بأن يتابع مع طبيب أطفال متخصص في الأنف والأذن والحنجرة، مرة أخرى خلال يومين، قالت «ميجان»: «بعد مرور 7 أيام، عادوا إلى قسم الطوارئ مجددا، في حوالي الساعة 4 ونصف، وكنت أنا الطبيبة المناوبة، وكان الطفل يعاني من ارتفاع الحرارة، ولا يريد أن يأكل أو يشرب».

وتابعت: «لم يكن لدينا أي فكرة عما يحدث معه، لذلك قمنا بفعل كل شيء من أجله، هذه المرة أجرينا مسح مقطعي للرقبة، شامل الاذنين لمعرفة ما بهما، قمنا بعديد من الاختبارات، وأعطيناه السوائل، وقمنا بكل فحص يمكننا التفكير بإجرائه».

وبعد كل تلك الاختبارات الطبية والفحوصات، اكتشف الفريق الطبي المشكلة: «اكتشفنا أن لديه سلك معدني طوله سنتيمتر، يستقر في أنسجة رقبته أسفل أذنه اليمنى، وبدأ بتكوين خراج حوله، وكان يأكل الهامبورجر حينها، وانتقلت الأسلاك المعدنية الموجودة على فرشاة الشواء إلى قطعة الهامبورجر، وعندما تناول الهامبورجر، استقر السلك في الأجزاء الرخوة لديه».

إنقاذ حياة الصبي

بعد أسابيع من الألم، تقرر إجراء عملية جراحية، إذ تمكن أطباء الأنف والأذن، من إزالة السلك وتصريف الخُراج، وبدأ تناول المضادات الحيوية، وتلاشي ألمه تماما، كما تنصح «ميجان»، بعدم استعمال فرشاة الشواء بأسلاك معدنية، قائلة: «لا تشكل الفرشاة الخطورة على الأنسجة الرخوة في حلقك فقط، بل يمكن أن تتسبب أيضا في انسداد الأمعاء وثقوب في البطن، إذا ابتلعت عن طريق الخطأ».