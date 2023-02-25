الامارات | الفجيرة تختتم «الكونغرس العالمي للمسرح»: الإمارة بانتظاركم دائماً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت اليوم الدورة الـ36 لاجتماعات الكونغرس العالمي للهيئة الدولية للمسرح «آي تي آي» وقمة المسرح وفعاليات مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما في دورته العاشرة التي شهدتها إمارة الفجيرة على مدى أيام.

وأشاد بيان صادر في ختام الفعاليات بتقليد الهيئة الدولية للمسرح ومنظمة الأمم المتحدة للعلوم والتربية والثقافة «اليونسكو»، الميدالية الذهبية لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، خلال افتتاح الدورة الـ36 للكونغرس العالمي للهيئة الدولية للمسرح، تقديراً لجهود سموّه في دعم الحركة المسرحية في العالم معتبراً ذلك دليلاً على حجم الدعم والرعاية الذي قدمته الفجيرة للحركة المسرحية العالمية.

وشهدت الفعاليات لقاءات وحوارات وعروضا ناقشت قضايا المسرح، وأتاحت الفرصة للاطلاع على أحدث المسرحيات العالمية. وشارك في اجتماعات الكونغرس وقمة المسرح أكثر من 500 فنان ومسرحي جاءوا من أنحاء العالم، إلى الفجيرة التي اختارتها الأمم المتحدة مكانا مثالياً لانعقاد هذا اللقاء.. فكانت بذلك أول مدينة تضع بصمتها العربية في استقبال اللقاء الذي جمع كل الثقافات.

وأكد البيان: «ستكون الفجيرة بانتظاركم دائماً، وستبقى مسارحها وبيوتها الثقافية سعيدة بإبداعاتكم، لأننا نراهن جميعاً على الإنسان، الذي يبقى هو الغاية العظمى للفنون».