رحمة رياض بإطلالات أنيقة وراقية منذ بداية زواجها

الفنانة العراقية رحمة رياض وزوجها الفنان الكسندر علوم يلفتان الأنظار بثنائيتهما وأناقتهما أينما تواجدا سواء في المناسبات الفنية او اللقاءات الإعلامية. وقد تصدر اسم رحمة رياض اهتمام الجمهور في اليومين الماضيين بعدما كشفت لجمهورها عن تعرضها لوعكة صحية لكنها طمأنتهم بأنها تتماثل للشفاء. وفي حين لم توضح طبيعة هذه الوعكة، أشارت بعض التقارير والمعلومات المتداولة على السوشيال ميديا بأن رحمة رياض خسرت جنينها بعدما تعرضت للإجهاض في عارض صحي مفاجئ، ما جعل الجمهور يقدمون لها عبارات الدعم والمواساة.

نستعرض معكم بهذا التقرير مجموعة من اطلالات الثنائي رحمة رياض وزوجها الكسندر علوم منذ بداية علاقتهما وصولا الى زواجهما.

رحمة رياض وزوجها ألكسندر علوم بإطلالات باللون الأسود

الفنانة العراقية رحمة رياض وزوجها الفنان الكسندر علوم ظهرا مؤخرا على السجادة الحمراء في حفل Joy Awards، واللافت كان اختيارهما للون الأسود بأزيائهما بأسلوب متناسق وأنيق.

رحمة رياض وزوجها ألكسندر علوم بإطلالات باللون الأسود

رحمة رياض اختارت فستانا باللون الأسود بتصميم راقي وفخم، من توقيع Marwan and Khaled، وجاء ثوبها بقصة طويلة بتنور كلوش منسدلة بالثنيات، وتميز بتطريزاته من الخرز الأسود اللامع، ونسقته مع أكسسوار قفازات اليد التي اضفت لمسة من الكلاسيكية على اطلالتها خاصة مع اعتمادها لقفازات من التول الأسود الشفاف، ومطرزة بشكلٍ فني.

اما زوجها الكسندر علوم فتأنق ببدلة سوداء توكسيدو مع القميص الأبيض والفيونكة التي زينت ياقة القميص، وقد احتضن بيده رحمة يد في اطلالة رومانسية للثنائي.

رحمة رياض بفستان سهرة مخمل أسود برفقة زوجها

وقبل ذلك ظهرت رحمة رياض وألكسندر علوم بلقطة رومانسية على انستغرام، وهي تضع رأسها على يده مرتدية فستانا شتويا من المخمل الأسود ومطرزا بالترتر الفضي عند ياقته، ووضعت فوق الفستان معطفا شتوياً.

رحمة رياض بفستان سهرة مخمل أسود برفقة زوجها

اما زوجها الكسندر علوم فإختار اللون الأسود ايضا ببدلة توكسيدو مع ربطة العنق التقليدية، وحازت اطلالتهما على اشادة من الجمهور لتناغم أزيائهما الى جانب اللقطة الرومانسية التي ظهرا بها قبيل حفل رحمة رياض الغنائي ضمن حفلاتها الأخيرة.

رحمة رياض بفستان ذهبي ضخم برفقة زوجها

في حفل الموريكس دور الأخير، حرص زوج رحمة رياض على مرافقتها للحفل فخطف الثنائي الأنظار بأناقتهما ورومانسيتهما على السجادة الحمراء. وتألقت رحمة رياض في المناسبة بفستان ملكيّ بلون ذهبيّ من تصميم زهير Zuhair Murad تميّز بقماشه المنقوش وقصة الصدر v neck والخصر المحدّد، فيما التنورة جاءت منتفخة. من الناحية الجمالية إعتمدت تسريحة الشعر المنسدل المرفوع من الأمام الـWet Look، وتألقت بمكياج هالة عجم إرتكز على الأيلاينر وظلال العيون البرونزيّ.

رحمة رياض بفستان ذهبي ضخم برفقة زوجها

اما زوجها الكسندر علوم فإتجه الى الإطلالة المونوكروم بالبدلة السوداء الكلاسيكية مع القميص من نفس اللون، وظهر أنيقا برفقة زوجته رحمة رياض.

رحمة رياض بفستان كلوش برفقة زوجها

ضمن حفلاتها في العراق في فعاليات مهرجان بابل الدولي، خطفت رحمة رياض الأنظار بظهورها في كواليس الحفل مع زوجها، وارتدت في الحفل اطلالة فخمة بدت فيها كأميرات ديزني، فتألقت بفستان باللون البينك الفاتح من دار الأزياء اللبناني ADEN FASHION ، وتميز الفستان بكونه بسيطًا بدون أي تطريز أو تصميم مبالغ فيه.

رحمة رياض بفستان كلوش برفقة زوجها

فستان رحمة رياض جاء منفوشًا من الأسفل، بسبب الثنيات الطولية التي بدأت من عند الخصر حتى نهاية الفستان، كما تميز بأكمامه المنسدلة الطويلة والمنفوشة للغاية والتي أضفت له تصميمًا مميزًا ومناسبًا لجسمها، وبدت في الفستان مثل أميرات ديزني.

رحمة رياض بفستان كلوش برفقة زوجها

اما زوجها الكسندر علوم فتأنق ببدلة كلاسيكية باللون الكحلي أضفى عليها تنسيقا عصريا من خلال ارتدائه أسفل الجاكيت القميص المخطط باللون الأبيض والازرق وترك ازراره العلوية مفتوحة، وزيّن جيبه الجانبي بفولارد ازرق اللون بدرجة سماوية.

رحمة رياض بإطلالة كاجوال برفقة زوجها

بعد ارتباطها رسمياً ظهرت رحمة رياض وزوجها الكسندر معاً في أحد اللقاءات التلفزيونية، واختارا أزياء كاجوال أنيقة. ارتدت رحمة رياض فستانا قصيرا بصيحة الجلد باللون الأسود ونسقت اسفله بلوزة حمراء، كذلك ارتدت كولون أسود شفاف، اما زوجها فإختار تنسيق البدلة الرسمية بطريقة كاجوال وعصرية.



رحمة رياض بفستان بيج خلال عقد قرانها

الثنائي رحمة رياض والكسندر علوما فاجآ الجميع بالإحتفال بعقد قرانها في فبراير 2021، وأقاما حفلا عائليا، ظهرت فيه الفنانة العراقية بإطلالة ناعمة ورومانسية مرتدية فستان بلون بيج وتاج من الورود الطبيعية. كما اعتمدت مكياجاً ناعماً باللون الزهري.

رحمة رياض بفستان بيج خلال عقد قرانها

اما ألكسندر فإرتدى بنطلون باللون البيج مع قميص باللون الأبيض وظهر برفقة عروسته بلقطات رومانسية.

رحمة رياض في فترة خطوبتها بإطلالة الجمبسوت الأحمر

في فترة خطوبة رحمة رياض، تألقت الى جانب الكسندر علوم بجمبسوت باللون الأحمر الذي حمل توقيع دار المصمم اللبناني العالمي Zuhair Murad وتميّز بقصته الواسعة وثنيات الاقمشة الفضفاضة على الخصر، بالإضافة الى صيحة التطريز الفاخر أعلى الصدر مع الشك النافر والحيوي للحصول على أناقة راقية.

رحمة رياض في فترة خطوبتها بإطلالة الجمبسوت الأحمر

وظهر زوجها برفقتها بلقطة رومانسية وهي يمسك يدها، واختار بدلة كلاسيكية باللون الرصاصي الداكن مع البلوزة السوداء ذات الياقة الدائرية أسفل الجاكيت، وبدا بأناقة تامة الى جانب رحمة رياض حيث حرص الثنائي منذ بدايتهما على تنسيق ألوان ملابسهما معاً لتتناغم وبدون أن تتضارب بالألوان المتناقضة.

وكانت الفنانة رحمة رياض تعرفت على زوجها ألكسندر علوم عن طريق شقيقتها فهو صديق مقرب منها، واستمرت صداقتهما لوقت قصير حتى بدأ الإعجاب ثم وقعا في غرام بعضهما حتى تاريخ زواجهما في 6 أغسطس 2021 حيث أعلنت عن ارتباطها رسمياً وكتبت آنذاك:"الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات..تم بحمد الله عقد قراني بمن جمعني القدر به وشاء ربي أن يكون نصيبا لي و أكون نصيبا له اللهم اعقد بين قلبينا بالمحبة والمودة".

قد يهمك أيضا