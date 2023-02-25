تحذير للأمهات من تخفيف الملابس مع ارتفاع الحرارة.. وضع خاص للأطفال

القاهرة - سمر حسين - ماما

تحرص الأمهات على متابعة حالة الطقس أولا بأول، لتحديد عدد قطع الملابس التي يرتديها أطفالهن، منذ موجة البرد التي ضربت البلاد في الفترة الماضية، وعانى منها كثير من الناس، بسبب انتشار الإنفلونزا، التي تنشط في تلك الأجواء.

ويتابع كثيرون موعد انتهاء موجات الشتاء الباردة، والنصائح الخاصة بتخفيف الملابس، في ظل الارتفاع الملحوظ في الحرارة خلال تلك الأيام، إذ كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يسود بداية من السبت 25 فبراير حتى 2 مارس المقبلين، طقس دافئ، وفقا للصفحة الرسمية لهيئة الأرصاد الجوية على «فيسبوك».

طقس دافئ حتى بداية مارس

أوضحت الأرصاد الجوية، أن التوقعات تشير إلى استقرار حالة الطقس، ودفء الجو حتى بداية مارس المقبل، ذاكرة في بيانها: «الطقس سيكون بارد صباحا، مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، كما أن التعرض لأشعة الشمس خلال ساعات النهار، يزيد من الإحساس بالدفء».

وأضافت أنه بعد فترة من الأجواء الباردة على الأنحاء كافة، بدأ التحسن النسبي في الأحوال الجوية، حيث ترتفع درجات الحرارة تدريجيا، لتسود أجواء معتدلة خلال ساعات النهار، كما تزداد نسبيا ساعات سطوع الشمس، وتتجاوز الحرارة حاجز 20 درجة نهارا.

عدد قطع الملابس المحددة للأطفال

عن عدد قطع الملابس المناسبة، في ظل الارتفاع التدريجي في الحرارة خلال هذه الأيام، يفضل الأطباء عدم تخفيض قطع الملابس خاصة للصغار، وفقا لنصيحة الدكتور خليفة مختار اخصائي الجهاز الهضمي والكبد لـ«هن»: «مينفعش نخفف مرة واحده حتى لو الطقس معتدل، ويفضل يكون الطفل بعدد القطع اللي بدأ بيها، أما الكبار ممكن يخففوا قطعه أو اتنين».

ونصح الدكتور محمد منصور، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، في حديث سابق لـ«هن»، الأمهات بالتعامل مع تقلبات الجو بحرص، خاصة إذا عاد الطقس البارد مرة أخرى، مؤكدا أنه يجب أن تزيد قطع الملابس الخاصة بالأطفال، على عدد القطع المخصصة للكبار بقطعتين فقط، لتولد الشعور بالدفء لدى الصغار.