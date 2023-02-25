كيفية الوقاية من مخاطر تسريب الغاز الطبيعي.. 20 خطوة لتجنب الكارثة

القاهرة - سمر حسين - صحة

تسرب الغاز الطبيعي، مشكلة شائعة يخشاها عديد من الأشخاص، سواء في المنازل أو الأماكن المغلقة أو العامة، ومن أبرز مخاطر تلك المشكلة، أنها تحصد عديد من الأرواح في غفلة، ليحصل على لقب «القاتل الصامت» بكل جدارة، لذا نقدم لكم طرق كيفية الوقاية من مخاطر تسريب الغاز الطبيعي بخطوات بسيطة.

كيفية الوقاية من مخاطر تسريب الغاز الطبيعي

قال اللواء ممدوح عبد القادر مدير الحماية المدنية الأسبق، في تصريحات لبرنامج «اليوم» على شاشة قناة «DMC»، إن تسرب الغاز الطبيعي يؤدي إلى الاختناق، إذ أن ما يحدث عبارة عن تسريب لغاز أول أكسيد الكربون في المكان، بسبب قلة نسبة الأكسجين في المحيط، وهو غاز لا لون له ولا رائحة ولا طعم، بالتالي غالبًا لا يشعر الضحية بأنه يستنشقه، لكنه في نهاية المطاف يؤدي إلى الاختناق الذي من الممكن أن يسبب الوفاة.

وأضاف «عبد القادر»، أن المشكلة ليست في سخانات الغاز فقط، إنما كل سخانات الكهرباء والغاز والطاقة الشمسية والبوتاجازات، لكن الأكثر خطورة الغاز، لأن مواد الاحتراق فيه مثل أول أكسيد الكربون، ويمكن أن يموت الضحية خلال دقائق فقط، لذلك كان من الواجب توضيح تأثير الغاز الطبيعي وكيفية الوقاية من مخاطر تسريب الغاز الطبيعي.

تأثير الغاز الطبيعي

يؤثر الغاز على الجهاز العصبي للإنسان، ومن أعراضه:

- الصداع الخفيف.

- الدوار.

- ضيق التنفس.

- فقدان الوعي.

الوقاية من مخاطر تسريب الغاز الطبيعي

هناك بعض الإرشادات التي وضعها جهاز الحماية المدنية، وموقع «good house keeping»، من بينها:

- التأكد من التوصيلات الخاصة بخراطيم الغاز الطبيعي.

- التأكد أنه لا يوجد بها تآكل أو تسرب.

- ضرورة إجراء أعمال صيانة بشكل دوري لجميع توصيلات الغاز الطبيعي داخل الشقق السكنية أو المنشآت.

- كيفية الوقاية من مخاطر تسريب الغاز الطبيعي، تعتمد أيضا، على ضرورة التأكد من صلاحية منافذ الهواء المتواجدة، بالقرب من مصدر الغاز بداخل الشقق السكنية.

- التأكد من سلامة الأجهزة المتواجدة بالشقق منعًا لحدوث أي حريق.

- ضرورة الحفاظ على تهوية جيدة في أماكن أجهزة الغاز، مثل السخان والبوتاجاز.

- توفير مكان للتهوية في الحائط بالقرب من الجهاز الذي يعتمد على الغاز.

- التأكد من عدم انسداد منافذ الغاز.

- صيانة صمامات الأمان دائما.

- إذا شعرت بانتشار رائحة غاز لا تحاول التعامل مع مفاتيح الكهرباء بالتشغيل أو الإيقاف، ولا تقم بتشغيل مراوح الشفط أو الطرد أو إشعال ثقاب.

- التأكد من سلامة صمام الأمان المتمثل في الثرموستات، ومؤشر الحرارة.

- الاستعانة بمتخصص عند تركيب الأجهزة التي تعتمد على الغاز.

- عند الشعور بتسرب غاز، يجب تهوية المكان جيدًا.

- يجب غلق مصدر الغاز دومًا قبل النوم.

- تجنب تعرض الأنابيب أو مصدر سريان الغاز، إلى ارتفاع درجات الحرارة.

- استخدام رغوة الصابون، للتأكد من عدم تسرب غاز.

- عدم إشعال أي وسيلة، إلا بعد التأكد من وقف التسرب وتهوية المكان جيدًا.

- يجب استخدام قطعة قماش مبللة لقفل المحبس.

- أهم خطوة لمعرفة الوقاية من مخاطر تسريب الغاز الطبيعي، أنه يجب فحص مفاتيح مواقد الطهى باستمرار، للتأكد من عدم وجود أي تسريب.