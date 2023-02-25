من هي لورا بريول بعد حصولها على حكم قضائي ضد سعد لمجرد؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

من هي لورا بريول؟، أحد التساؤلات التي آثارت اهتمام العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، حول العالم، والذي جاء بالتزامن مع القضاء بالحكم على المطرب المغربي سعد لمجرد، بالسجن 6 أعوام، لاتهامه بالتعدي على فتاة فرنسية تدعى لورا بريول.

ومع ظهور التساؤلات عن من هي لورا بريول، تبين أن صاحبة الاسم هي الفتاة التي أدانت سعد لمجرد بالاعتداء عليها قبل نحو أكثر من 6 سنوات مضت.

من هي لورا بريول؟

وخلال السطور الآتية، يستعرض موقع «هن» معلومات عن لورا بريول، وفق ما ذكرت شبكة msn الأمريكية.

- هي فتاة فرنسية تقدمت ببلاغ ضد سعد لمجرد في عام 2016 بالاعتداء عليها في فرنسا.

- في العشرينيات من عمرها.

- لما يقرب من 7 أعوام، دافعت عن قضيتها ضد المطرب المغربي، مطالبة بالحصول على حقها لما بدر منه تجاهها.

- لم يكن لها تواجد شائع أو معروف عبر منصات التواصل الاجتماعي، حتى ظهورها الأخير في جلسة الحكم على سعد لمجرد.

أول تعليق من لورا بريول بعد الحكم

وبعد أن صدور حكم محكمة الجنايات الفرنسية ضد سعد لمجرد، علقت الفتاة الفرنسية لورا بريول على الأمر، وذلك في تصريحات خاصة لها لوكالة AFP الفرنسية، وقالت إنه نال ما يستحقه.

وعبرت الفتاة الفرنسية في تصريحاتها عن سعادتها البالغة، قائلة: «أنا الآن أشعر بالارتياح، نعم، هذه القضية كانت صعبة واستغرقت سنوات طويلة، لكن هذا ليس مستحيلًا».

فيما علق جان مارك ديسكوب، محامي الدفاع عن الفرنسية لورا بريول، قائلًا إن الحكم كان رائعا، والقضاء الفرنسي قام بواجبه على أتم وجه.