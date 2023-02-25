الامارات | دراسة: مادة في الزنجبيل تنشط خلايا المناعة في الجسم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 25 فبراير 2023



أكدت دراسة ألمانية جديدة أن تناول شراب الزنجبيل يساعد على إكساب جسم الإنسان المناعة اللازمة من الإصابة بالأمراض.

وأكدت مجلة «ميديكال إكسبريس»، الأربعاء، أن هناك مادة فعالة في الزنجبيل تنشط خلايا المناعة في الجسم، مضيفة أن مجموعة من الباحثين الألمان قاموا بإجراء دراسة على الزنجبيل أثبتوا من خلالها فعاليته في تنشيط خلايا المناعة بقوة.

وأفادت الدراسة التي أجريت في معهد لايبينز بجامعة ميونيخ الألمانية بأن مجموعة من الباحثين قد قاموا باختبارات معملية لكمية صغيرة من مادة «الجينجيرول» وهي مركب كيميائي في الزنجبيل نفسه، وهي مادة لاذعة، على الخلايا وراقبوا التفاعل الجاري بعد فترة زمنية.

وتمثلت الخطوة الأولى في الاختبارات تحديد المستقبل على سطح الخلايا الحبيبية المتعادلة لتلك المادة، وهي أهم عنصر في منظومة المناعة بشكل عام، والتي تشكل نحو ثلثي خلايا الدم البيضاء، وهي خلايا ضرورية لمحاربة مسببات الأمراض الخارجية.

وأظهرت الدراسة أن هذه العملية تتضمن نوعا من المستقبلات التي تؤدي دورا حيويا في إدراك المنبهات الحرارية المؤلمة والإحساس بالتوابل في الطعام من قبل مادة الزنجبيل.

واشارت الدراسة إلى إقبال المواطنين الألمان على شراب الزنجبيل، إذ باتت له شعبية جارفة بين أوساطهم، وتضاعف حجم الواردات السنوية من جذر الفاكهة الساخنة أربع مرات تقريبا خلال السنوات العشر الماضية، والذي وصل إلى نحو 31600 طن.

وخلصت الدراسة إلى أن التركيز البسيط لمادة «الجينجيرول» له تأثير محفز لخلايا منظومة المناعة داخل جسم الإنسان.