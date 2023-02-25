أماكن تبيع الدجاج والأرز الزيت بأرخص الأسعار.. «استعدي لشهر رمضان»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مع الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك، تبدأ العديد من السيدات وربات المنازل، وخاصة العاملات منهن بشراء المنتجات الأساسية لحفظها وتخزينها، ما يوفر الوقت والمجهود خلال ساعات الصيام، بينما تبحث العديد منهن على الأماكن التي توفر أفضل المنتجات بأقل الأسعار، لشراء الكميات التي تحتاجها.

باق كم يوم على رمضان؟

ويبحث الشعوب من مختلف دول العالم عن موعد قدوم شهر رمضان الكريم، ويوافق أول أيام شهر رمضان، يوم الخميس 23 مارس المقبل، وفقا للحسابات الفلكية، إذ يتبقى نحو 25 يوما على رمضان.

أماكن بيع أرخص أسعار الدجاج والزيت

وتبحث ربات المنازل عن أماكن بيع السلع الاستهلاكية، وعلى رأسها الزيت والدجاج والأرز، إذ تعد سلع استهلاكية، وأساسية خلال الشهر الفضيل على طاولتي الفطار والسحور.

التموين توفر الأرز والدجاج والزيت

ومن جانبها حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على ضخ أطنان من الفراخ المجمدة المحلية وبأسعار مخفضة، وذلك في جميع منافذها بالمحافظات، في إطار خطة الدولة لمواجهة ارتفاع الأسعار .

وأكدت وزارة التموين في بيان رسمي، صادر عنها، أن وزنها يتراوح بين كيلو وكيلو و300 جرام، إذ يأتي سعر الكيلو 65 جنيهًا، موضحة إن للمواطنين حرية الحصول عليها في جميع منافذ الوزارة المنتشرة في جميع أحياء ومحافظات الجمهورية، ومنافذ الجمعيات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للأغذية، ومعارض أهلا رمضان، والسيارات المتنقلة وفقا لاحتياجاتهم.

ولم يتوقف الأمر عند الدجاج فقط، إذ بدأت وزارة التموين أيضًا في ضخ كميات كبيرة من زيت «سوزيت» وذلك بسعر تنافسي قليل، في فروع المجمعات الاستهلاكية المنتشرة على مستوى المحافظات

ويبلغ سعر الزيت الجديد، 35 جنيها لسعر الزجاجة التي تزن 800 مللي، لغير حاملي البطاقات التموينية الذين لا يحصلون على الزيت المدعم من منافذ البقالين، وتأتي حصة كل فرد، بعدد 2 زجاجة زيت فقط.

بينما يعرض زيت الطعام بسعر 25 جنيها لزجاجة 800 مللي، لحاملي البطاقة، بحد أقصى 4 زجاجات زيت للبطاقة الواحدة.

ويترواح سعر الأرز في فروع المجمعات الاستهلاكية ومعارض أهلا رمضان بين 14.50 جنيه إلى 16.50 جنيه، مع عدم تحديد حصة من الأرز للمواطن أثناء الشراء من معارض أهلا رمضان أو من المجمعات الاستهلاكية، بينما حددت وزارة التموين حصة الأرز شهريا، لتأتي بعدد 2 كيس أرز.