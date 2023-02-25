طرق التخلص من الاكتئاب في فصل الشتاء.. «ابتعدي عن المعجنات»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بين الحين والآخر يتولد شعور الحزن والاكتئاب لدى الكثير من الفتيات خاصة مع فصل الشتاء، إذ يفضلن العزلة وعدم التفاعل مع الأخرين والبقاء داخل غرفهم، هناك من يقررن الهروب من تلك المشاعر بالخلود إلى النوم لساعات طويلة وآخريات يقررن تفريغ تلك الطاقة السلبية في تناول الأطعمة المختلفة، التي تساعد على التخلص من الاكتئاب ولكن دون أن تتسبب في زيادة الوزن بشكل ملحوظ.

وحددت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» نصائح للفتيات للتغلب على الاكتئاب في فترة الشتاء وما يجب الابتعاد عنه، كالتالي:

- يجب الابتعاد عن المعجنات والدقيق الأبيض.

- يجب الابتعاد عن اللحوم المصنعة والوجبات السريعة.

- يجب الابتعاد عن السكر والمواد المحفوظة والملونة.

- يجب الحرص على تناول الأسماك والشيكولاتة ولكن ليس بكميات كثيرة.

أطعمة ومشروبات للتخلص من الاكتئاب

وكانت تحدثت الدكتورة مروة شعير، أخصائية التغذية لـ«هُن» عن الأطعمة التي تساعد على التخلص من شعور الاكتئاب والحزن في فصل الشتاء، إذ تقول: «يعتبر الجزر من أكثر الأطعمة التي ينصح بتناوله بين الحين والآخر خاصة عند الشعور بالاكتئاب والحزن، كونه غني بالعناصر التي تساعد على الشعور بالسعادة، بجانب تناول البطاطا الحلوة والسبانخ».

اللبن

من بين الأطعمة والمشروبات التي حددتها الدكتورة مروة شعير، أيضا التي تساعد على التخلص من الاكتئاب، هو اللبن كونه يعد مصدر هام للفيتامينات خاصة فيتامين د، والذي يساعد على تغيير الحالة المزاجية من السيء إلى الأحسن.

السفرجل

يعتبر السفرجل، من أكثر الأنواع التي تساعد على التخلص من الاكتئاب والحزن، فهي نوع من أنواع الفواكه الشتوية، يشبه في شكله التفاح والكمثرى، تتعدد الأسماء الخاصة به.