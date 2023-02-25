كم يحتاج جسمك من المياه يوميا؟.. اعرفي قاعدة السعرات الحرارية

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعتقد معظم السيدات اللاتي يتبعن الأنظمة الغذائية لفقدان الوزن، أن شرب المياه الكثيرة يساعد على فقدان الوزن، ويعتقد البعض أنها قد تؤدي للشبع عوضًا عن الأطعمة، وهو اعتقاد خاطئ إذ أن زيادة حجم المياه في الجسم يؤثر على العديد من الوظائف الحيوية للجسم، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن» الكمية المسموحة من شرب المياه وأُثرها على الجسم.

شرب المياه يؤثر على الصحة

وفي هذا الصدد قال، محمد عفيفي، أخصائي التغذية العلاجية، لـ«هُن»، إن تتبع بعض العادات الخاطئة يؤذي الجسم، فشرب الكثير من المياه يؤثر على الصحة، إذ شرب الماء يحتاج إلى قاعدة عريضة للتعامل، فإنه على عكس الشائع بأن الماء الكثير يقلل الوزن أو يفيد الكلى، فزيادة الماء عن احتياج الجسم يسبب الكثير من المشكلات.

قاعدة السعرات الحرارية لشرب الماء

وأشار «عفيفي»، إلى أنه ما يجب إتباعه عند شرب الماء هو قاعدة السعرات الحرارية، فمثلًا إذا كان يحتاج الجسم إلى 1500 سعر حراري يلزمه لتر ونصف ماء، فكل سعر حراري يوازيه 1 مللي من الماء، وأيضًا تٌحسب على حسب النشاط الرياضي للجسم.

وصفات لتقليل الوزن

وقدم «عفيفي»، وصفات لتقليل الوزن بدلًا من كثرة المياه، وهي كالتالي:

الوصفة الأولى

الكمون بالليمون والشاي الأخضر:

المقادير

- كمون.

- نصف ليمونة.

- ملعقة شاي أخضر.

طريقة التحضير

- ضعي الكمون على الليمون واغليه على النار.

- تناولي هذا المشروب قبل الفطار والغذاء والعشاء.

الوصفة الثانية

القرفة بالزنجبيل والليمون:

المقادير

- ملعقة قرفة.

- ملعقة زنجبيل.

- ملعقة كركم.

- ملعقة شاي أخضر.

- ليمون.

طريقة التحضير

- ضعي نصف ملعقة قرفة مع ربع ملعقة زنجبيل.

- وضيفي نص ملعقة كركم وملعقة شاي أخضر.

- ضعيهم على النار واتركيهم حتى الغليان.

- ضعي 5 نقط من الليمون، وتناولي هذا المشروب قبل وجبتي الغذاء والعشاء.

الوصفة الثالثة

الليمون ببذور الشيا:

المقادير

- مياه دافئة.

- ليمون.

- ملعقة بذور الشيا.

طريقة التحضير

- ضعي كوبا من المياه الدافئة مع عشرة نقاط من الليمون.

- ضيفي ملعقة بذور الشيا ويمكن تناولها في الصباح وليلًا للمساعدة في حرق الدهون.