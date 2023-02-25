تفاصيل معرض «الشياكة المستدامة» بالقاهرة.. لتعليم النساء إعادة تدوير الملابس

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يشغل بال الكثير من السيدات مظهرن، وكيف يبدين دائمًا، وكيفية توظيف ملابسهن، هذا ما طُرح في النسخة الأولى من مبادرة بنك الكساء المصري ومركز كوكون الثقافي، في معرض «الشياكة المستدامة»، الذي يُقدم لأول مرة من خلال إعادة تدوير قطع الملابس المختلفة، وأقيم خلال يومي 23 و24 فبراير الجاري، بوسط البلد بالقاهرة.

فكرة المعرض

قالت نوران البنان سفير المبادرة، لـ«الوطن»، إن فكرة المعرض جاءت من أجل تغيير أفكار السيدات لاستدامة الملابس، إذ عبرت قائلة، «المعرض يأتي لحث السيدات على تغيير السلوك الاستهلاكي غير الواعي للملابس، ونقدمها في المعرض للحد من الموضة السريعة وتغيير العادات الاستهلاكية غير الواعية في الشراء، ويأتي ذلك من إيمان كل فرد بالأفكار المبتكرة، وعمل مشروعات صديقة للبيئة».

وأضافت «البنان»، أن المعرض يهدف للمساهمة في التخفيف من آثار تغيرات المناخ، وأن هذه المبادرة تحث على عدم إهدار الملابس، وكل الأعمال الفنية المعروضة ستكون بمواد مُعاد تدويرها، من خلال تعليم السيدات العبور من مخلفات الملابس لذوق جديد، وملابس كثيرة موجودة، من خلال إعادة التدوير، وذلك في عدة مبادرات، كالتالي:

- ورشة للتوعية بالمبادرة، وفعاليتها.

- ورشة للرسم على الملابس وتجديدها.

- ورشة لتجديد الملابس المبقعة بالرسم عليها، وتعليم كيفية إعادة تدويرها لتجديدها.

- ورش لعلامات تجارية مختلفة، لتعليم كيفية تجديد الملابس.

- ورشة لعمل منتجات مختلفة، من خلال إعادة تدوير مخلفات بلاستيكية من النيل.

- ورشة لإعادة تدوير البلاستيك.

- ورش لإعادة تدوير شنط الخوص، وتعليم الزوار صنع شنط خاصة بالزوار.

- ورش لإعادة تدوير الإكسسوار.

- ورش لإعادة تدوير الورق.

- ورش للوحات فنية وملابس من أشياء مُعاد تدويرها.

- ورش لتعليم تجديد استخدام الموارد دون إهدار.

- متحف للأزياء الكلاسيكية للأشياء المُعاد تدويرها.

استدامة الملابس

ومن ناحية استدامة الملابس، قدمت نوران، سفيرة المبادرة، عدة نصائح، وهي كالتالي:

- محاولة الوعي بأنهم كأفراد يجب استدامه ما عندهم، وعدم شراء الجديد.

- التجديد في الملابس الموجودة.

- شراء الملابس المستعملة.

- شراء الصناعات المحلية ذلك يقلل من المخلفات.

ويهدف ذلك إلى تقليل انبعاث الكربون، والألياف الدقيقة في المحيطات، وترشيد استهلاك المياه، من أجل الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على مواردنا الطبيعية للجيل الحالي، وللأجيال القادمة.