نصائح تساعد طفلك على المشي مبكرا.. ضعي الألعاب فوق الكراسي

القاهرة - سمر حسين - ماما

عندما يمشي الطفل لأول مرة وتعلم قدماه الصغيرتان على الأرض، والرغم من بداية الكوارث فيما بعد التي يسببها الصغار بسبب حركتهم الكثيرة، تظل حركته هي الأمنية التي ينتظرها الآباء والأمهات وينتظرون بترقب الخطوات الأولى وهناك بعض النصائح التي قدمها موقع «healthline» وموقع «MomJunction» البريطانيين لتشجيع الطفل على المشي ومن ثم اتخاذ خطواته الأولى.

تشجيع الطفل في سن مبكرة

إذا كنت ترغبين في رؤية طفلك يخطوا أولى خطواته مبكراً، اجعليه يحاول الوقوف وساعديه على اتخاذ خطوات صغيرة عندما يبلغ من العمر حوالي 7 أشهر أو 9 أشهر، استمري في تدريب الطفل على الوقوف دون دعم وببطء، ومحاولة اتخاذ خطواته الأولى، كما سيساعدك البدء مبكراً على جعل عضلات طفلك وأطرافه قوية وصحية.

اتركي الطفل حاف القدمين في المنزل

من المفيد لقدم طفلك أن يبقى حافي القدمين في سنواته الأولى ذلك يساعده على السير مبكرًا لأنه عندما يشعر بالسطح تحته يؤدي ذلك إلى إطلاق ذاكرة في دماغه، وبالتالي يعمل دماغه على إعداد جسده للوقوف، كما يتطور نمو عضلات قدم الطفل وتنشيط الدورة الدموية بها، وتصبح أكثر قوة وتناسقاً عندما يمشي حافي القدمين معظم الوقت، كما يجب أن تتركيه في غرفة آمنة يفضل أن تكون خالية إلا من العابه.

استخدمي المشاية

إذا تعلم طفلك كيفية الوقوف بشكل صحيح دون التعثر يمكنك استخدام المشاية حتى تشجعيه على المشي مبكراً فيما بعد على المشي وحده، أما مشايات الأطفال هي عبارة عن دعامات تشبه السلم مع قاعدة عريضة لدعم وزن طفلك.

تلعب المشاية دوراً في مساعدة طفلك على تثبيت قدمه على الأرض، كما أنها تشغل الطفل وتقوم بتسليته عندما تنشغلي بالأعمال الأخرى، لكن يجب أن تحرصي على سلامته أيضا وتراقبي خطواته.

ضعي له ألعاب يمكن الوصول إليها

حتى تشجيعي طفلك على المشي يجب ترك الألعاب المفضلة لديه على الكراسي، أو ضعي الألعاب المفضلة لديه على الكراسي أو الطاولات، حيث يمكن لطفلك الوصول إليها بسهولة، ولكن فقط بعد الوقوف على قدميه، لذا فإن الاحتفاظ بهذه الأشياء في مكان أعلى يساعده على الإمساك بها.