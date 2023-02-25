طريقة تحضير مافن الشوكولاتة بطريقة صحية.. «مش هتبطلي تعمليها»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعتبر مافن الشوكولاتة من الحلوى الشهيرة التي يحبها الصغار، وهي عبارة عن كيك صغير الحجم يمكن تحضيرها بسهولة ولا تحتاج للكثير من المكونات، كما يمكن استبدال مكوناتها بمقادير صحية، منها التمر، زيت جوز الهند، واستبدلي أيضاً السكر بالعسل، لذلك تبحث الأمهات عن تلك الحلوى السريعة والصحية للصغار في أيام الإجازات وأعياد الميلاد والمناسبات، وفقاً لموقع مجلة «elle» الفرنسية.

مكونات مافن الشوكولاتة

حبة أفوكادو كبيرة منزوعة النوى

1/2 كوب تمر منزوع النوى

حبة تفاح متوسطة منزوعة البذور ومقطعة إلى مكعبات

1/4 كوب عسل

1/2 كوب دقيق لوز

1/2 كوب مسحوق كاكاو للتزيين بالشوكولاتة.

3 بيضات كبار

2 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند

ملعقة ونصف صغيرة الفانيليا السائلة أو الفانيليا العادية.

1/2 ملعقة صغيرة ملح.

1/2 ملعقة صغيرة بيكنج صودا.

1/2 كوب رقائق الشوكولاتة.

طريقة التحضير

لتحضير مافن الشوكولاتة بطريقة صحية قومي بتسخين الفرن على 350 درجة فهرنهايت أولاً.

ثم في الخطوة التالية لتحضير المافن ادهني صينية متوسطة أو حسب الرغبة بزيت جوز الهند.

ثم في الخلاط، اخفقي جميع المكونات باستثناء البيكنج صودا ورقائق الشوكولا حتى تصبح ناعمة، وبعدها اضيفي البيكنج صودا واخفقي قليلاً في الخلاط.

بعد ذلك باستخدام ملعقة كبيرة مخصصة للآيس كريم، املئي صينية المافن إلى الأعلى تقريبًا، ثم رشي رقائق الشوكولاتة واخبزي المافن لمدة 30 الى 35 دقيقة حتى تنضج، واتركي مافن الشوكولاتة والأفوكادو يبرد ثم قدمي.

يسهل تحضيره بطرق اقتصادية ويناسب الكثير من المناسبات، ويستبدل كثير من مكوناته حتى تصبح صحية.