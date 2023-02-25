الامارات | «كيرت جيجر لندن» تطلق تشكيلة ربيع وصيف 2023

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تجمع تشكيلة كيرت جيجر الجديدة بين صيحتين مختلفتين وتضم قطعاً بمزيج من مختلف الألوان الجريئة وقطعاً بألوان هادئة ومريحة.

تستوحي التشكيلة ألوانها من الفواكه وحيوية العديد من الشخصيات والأماكن المشهورة، لتوفر إطلالات أنيقة وصاخبة فتتألق بنقشات الزهور والأقمشة اللامعة والألوان المعدنية الجريئة.

وتأتي القطع المتألقة بالألوان الهادئة لتشكل تناقضاً جميلاً يوفر ألواناً مريحةً من أقمشة التويد الخفيفة والأحذية والحقائب الملائمة لها، إلى جانب حقائب الموسم الجديد المصنوعة من الكروشيه.

تحافظ التشكيلة الجديدة على تدرجات الألوان الفريدة المميزة للعلامة، لتقدم خيارات مميزة من أحذية وحقائب كينسينجتون بالألوان المعدنية الهادئة والألوان الجميلة المستوحاة من غروب الشمس ونقشات جلد الفهد.

ويرحب موسم الصيف بحقائب ساوثبانك القماشية الجديدة بقوام فينيل والمناسبة للرحلات الشاطئية إلى جانب أحذية الكعب العريض المستوحاة من تصاميم مدينة شورديتش وألوان تشكيلة بييرا المتنوعة والمصنوعة من قماش الرافيا لتناسب حيوية السهرات الصيفية.

• تستوحي التشكيلة ألوانها من الفواكه وحيوية الأماكن المشهورة.